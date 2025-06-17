Среди них – и Одесса и Одесская область. Там есть разрушения энергетической инфраструктуры, жилых домов и пострадавшие, отмечает 24 Канал.

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Россия повредила корпус университета в Одессе

В результате атаки на Одессу повреждения получила также и образовательная инфраструктура. В частности, корпус одного из вузов города, пишет Суспильное.

Речь идет о корпусе художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

В вузе при этом показали фото повреждений здания.

Повреждения корпуса Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского: фото

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Что известно о массированной атаке на Одессу