По состоянию на 09:00 известно о почти 20 пострадавших и погибшей 60-летней женщине, передает 24 Канал.

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Одесса осталась без света

После российской атаки в Одесской области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас 257 абонентов находятся без электроснабжения.

"Наши энергетики работают над ликвидацией последствий", – объяснил заместитель главы ОВА Александр Харлов в эфире телемарафона.

На рассвете перебои с электроснабжением наблюдались в Киеве. В ДТЭК уточнили, что из-за обстрелов 1148 домов киевлян остались без света.

Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью,

– говорится в сообщении предприятия.

Напомним, что, по словам президента Зеленского, ночью Россия выпустила более 440 дронов и 14 ракет.