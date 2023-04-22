Бояться навіть згадки: росіяни забрали всі згадки Києва з підручника для четвертого класу

Російські окупанти ще довго будуть боятися всього українського. Ворог навіть взявся стирати усі згадки про столицю України з дитячих підручників.

Російські окупанти мріяли захопити Київ за три дні, проте героїчні українські захисники та захисниці поламали всі плани ворога та продовжують бити агресора, не дозволяючи виконати жодних цілей у війні проти України. Тепер росіяни намагаються взагалі прибрати згадки столиці України зі своєї історії.

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Зміни у російських шкільних підручниках

Сама згадка Києва викликає у росіян паніку, тому вони взялися активно підчищати свої підручники від згадок про нашу столицю. Наприклад, у підручнику для четвертого класу "Навколишній світ" Нестор-літописець став просто "ченцем", а не "ченцем Києво-Печерського монастиря", як це було раніше.

Також у підручнику сказано про те, що князь Володимир хрестив народ у "столиці", хоча раніше йшлося про Київ, а правління Ігоря у Києві переписали на "правління Руссю".

До речі, не обійшлося і без перетасування дат, яке так полюбляють у Росії. У попередній редакції підручника йшлося про те, що Русь було засновано у 882 році, коли Олег об'єднав Новгород та Київ. Натомість за новою версією росіян, дата створення Русі взяла й змістилася на 20 років назад.