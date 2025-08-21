Недавно представили Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. Также выделили лучшие художественные вузы нашей страны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие 10 высших учебных заведений являются лидерами в этой категории ЗВО, читайте дальше.

Какие художественные вузы признали лучшими в 2025 году?

Лучшие художественные высшие учебные заведения Украины в этом году такие:

Киевский национальный университет культуры и искусств;

Львовская национальная академия искусств;

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;

Харьковская государственная академия дизайна и искусств;

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого;

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств;

Львовская национальная музыкальная академия имени Лысенко;

Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра;

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука;

Киевский университет культуры.

