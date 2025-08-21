Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Які мистецькі виші України визнали найкращими у 2025 році
21 серпня, 11:46
Які мистецькі виші України визнали найкращими у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Назвали 10 найкращих мистецьких вишів України 2025 року.
  • Серед лідерів – Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська національна академія мистецтв, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Недавно представили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Також виокремили найкращі мистецькі виші нашої країни.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які 10 закладів вищої освіти є лідерами у цій категорії ЗВО, читайте далі.

Які мистецькі виші визнали найкращими у 2025 році?

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України цьогоріч такі:

  • Київський національний університет культури і мистецтв;    

  • Львівська національна академія мистецтв;    

  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;     

  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв; 

  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого; 

  • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв; 

  • Львівська національна музична академія імені Лисенка; 

  • Київська муніципальна академія музики імені Глієра; 

  • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; 

  • Київський університет культури.

