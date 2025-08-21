Недавно представили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Також виокремили найкращі мистецькі виші нашої країни.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які 10 закладів вищої освіти є лідерами у цій категорії ЗВО, читайте далі.

Дивіться також Скільки вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів

Які мистецькі виші визнали найкращими у 2025 році?

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України цьогоріч такі:

Київський національний університет культури і мистецтв;

Львівська національна академія мистецтв;

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого;

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв;

Львівська національна музична академія імені Лисенка;

Київська муніципальна академія музики імені Глієра;

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

Київський університет культури.

Ми також розповідали, які українські виші отримали найбільше заяв від вступників у 2025 році.