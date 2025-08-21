Які мистецькі виші України визнали найкращими у 2025 році
- Назвали 10 найкращих мистецьких вишів України 2025 року.
- Серед лідерів – Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська національна академія мистецтв, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Недавно представили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Також виокремили найкращі мистецькі виші нашої країни.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які 10 закладів вищої освіти є лідерами у цій категорії ЗВО, читайте далі.
Які мистецькі виші визнали найкращими у 2025 році?
Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України цьогоріч такі:
Київський національний університет культури і мистецтв;
Львівська національна академія мистецтв;
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого;
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв;
Львівська національна музична академія імені Лисенка;
Київська муніципальна академія музики імені Глієра;
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
Київський університет культури.
Ми також розповідали, які українські виші отримали найбільше заяв від вступників у 2025 році.