Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які 10 закладів вищої освіти є лідерами у цій категорії ЗВО, читайте далі.

Які мистецькі виші визнали найкращими у 2025 році?

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України цьогоріч такі:

  • Київський національний університет культури і мистецтв;

  • Львівська національна академія мистецтв;

  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого;

  • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв;

  • Львівська національна музична академія імені Лисенка;

  • Київська муніципальна академія музики імені Глієра;

  • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;

  • Київський університет культури.

