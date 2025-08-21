Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие 10 высших учебных заведений являются лидерами в этой категории ЗВО, читайте дальше.

Какие художественные вузы признали лучшими в 2025 году?

Лучшие художественные высшие учебные заведения Украины в этом году такие:

Киевский национальный университет культуры и искусств;

Львовская национальная академия искусств;

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;

Харьковская государственная академия дизайна и искусств;

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого;

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств;

Львовская национальная музыкальная академия имени Лысенко;

Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра;

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука;

Киевский университет культуры.

