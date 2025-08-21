Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие 10 высших учебных заведений являются лидерами в этой категории ЗВО, читайте дальше.
Какие художественные вузы признали лучшими в 2025 году?
Лучшие художественные высшие учебные заведения Украины в этом году такие:
Киевский национальный университет культуры и искусств;
Львовская национальная академия искусств;
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;
Харьковская государственная академия дизайна и искусств;
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого;
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств;
Львовская национальная музыкальная академия имени Лысенко;
Киевская муниципальная академия музыки имени Глиэра;
Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука;
Киевский университет культуры.
