Альтернатива российскому: в апреле стартует важная программа для развития украинского контента
В апреле стартует действие программы "1000 часов украинского контента". Правительство уже согласовало соответствующее постановление.
Об этом сообщает Министерство культуры. В ведомстве отметили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор по четким правилам и экспертной оценке.
Смотрите также "Вузы будут доказывать ценность": в МОН заявили о сокращении количества студентов
Кто может принять участие в программе?
В рамках этой программы будут финансировать создание украинского культурного продукта в следующих направлениях:
игровые фильмы и сериалы;
неигровые документальные фильмы и сериалы;
анимационные фильмы и сериалы;
фильмы для детской аудитории;
современная музыка;
перформативное искусство;
визуальное искусство;
аудиовизуальные шоу;
видеоролики для социальных сетей.
Наша задача – наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества, создать альтернативу российскому контенту. Сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи,
– заявила руководительница Минкульта Татьяна Бережная.
Интересно! В феврале Татьяна Бережная сообщила "Интерфакс-Украина", что Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятием из обращения российской издательской продукции.
И добавила, что проект имеет целью создание конкурентного культурного продукта для формирования украинской культурной среды. Также призван развивать культурные и креативные индустрии для улучшения экономики.
Подать заявки можно будет с 3 апреля 2026 года. Прием продлится до июня.
Смотрите также Более 40 тысяч студентов получили гранты: на каких специальностях их предоставляют чаще всего
Что известно о проекте?
В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу "1000 часов украинского контента".
Через два месяца правительство утвердило Госбюджет на 2026 год, в котором Минкульт получил 4 миллиарда на эту программу.
Президент при этом заявил, что в Украине будут создавать контент в противовес российскому. Украина начала работу над созданием тысяч часов контента, который бы формировал альтернативу враждебному.