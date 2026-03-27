Альтернатива российскому: в апреле стартует важная программа для развития украинского контента

В апреле стартует действие программы "1000 часов украинского контента". Правительство уже согласовало соответствующее постановление.

Об этом сообщает Министерство культуры. В ведомстве отметили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор по четким правилам и экспертной оценке.

Кто может принять участие в программе?

В рамках этой программы будут финансировать создание украинского культурного продукта в следующих направлениях:

игровые фильмы и сериалы;

неигровые документальные фильмы и сериалы;

анимационные фильмы и сериалы;

фильмы для детской аудитории;

современная музыка;

перформативное искусство;

визуальное искусство;

аудиовизуальные шоу;

видеоролики для социальных сетей.

Наша задача – наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества, создать альтернативу российскому контенту. Сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи,

– заявила руководительница Минкульта Татьяна Бережная.

Интересно! В феврале Татьяна Бережная сообщила "Интерфакс-Украина", что Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятием из обращения российской издательской продукции.

И добавила, что проект имеет целью создание конкурентного культурного продукта для формирования украинской культурной среды. Также призван развивать культурные и креативные индустрии для улучшения экономики.

Подать заявки можно будет с 3 апреля 2026 года. Прием продлится до июня.

