27 марта, 16:47
Альтернатива российскому: в апреле стартует важная программа для развития украинского контента

Мария Волошин
Основні тези
  • В апреле стартует программа "1000 часов украинского контента".
  • В ее рамках будут финансировать создание украинского культурного продукта в разных направлениях.

В апреле стартует действие программы "1000 часов украинского контента". Правительство уже согласовало соответствующее постановление.

Об этом сообщает Министерство культуры. В ведомстве отметили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор по четким правилам и экспертной оценке.

Кто может принять участие в программе?

В рамках этой программы будут финансировать создание украинского культурного продукта в следующих направлениях:

  • игровые фильмы и сериалы;

  • неигровые документальные фильмы и сериалы;

  • анимационные фильмы и сериалы;

  • фильмы для детской аудитории;

  • современная музыка;

  • перформативное искусство;

  • визуальное искусство;

  • аудиовизуальные шоу;

  • видеоролики для социальных сетей.

Наша задача – наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества, создать альтернативу российскому контенту. Сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи,
– заявила руководительница Минкульта Татьяна Бережная.

Интересно! В феврале Татьяна Бережная сообщила "Интерфакс-Украина", что Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятием из обращения российской издательской продукции.

И добавила, что проект имеет целью создание конкурентного культурного продукта для формирования украинской культурной среды. Также призван развивать культурные и креативные индустрии для улучшения экономики.

Подать заявки можно будет с 3 апреля 2026 года. Прием продлится до июня.

Что известно о проекте?

  • В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу "1000 часов украинского контента".

  • Через два месяца правительство утвердило Госбюджет на 2026 год, в котором Минкульт получил 4 миллиарда на эту программу.

  • Президент при этом заявил, что в Украине будут создавать контент в противовес российскому. Украина начала работу над созданием тысяч часов контента, который бы формировал альтернативу враждебному.