Про це повідомляє Міністерство культури. У відомстві зазначили, що програма працюватиме через відкриті конкурси та відбір за чіткими правилами та експертною оцінкою.

Хто може взяти участь у програмі?

У межах цієї програми фінансуватимуть створення українського культурного продукту у таких напрямах:

  • ігрові фільми та серіали;

  • неігрові документальні фільми та серіали;

  • анімаційні фільми та серіали;

  • фільми для дитячої аудиторії;

  • сучасна музика;

  • перформативне мистецтво;

  • візуальне мистецтво;

  • аудіовізуальні шоу;

  • відеоролики для соціальних мереж.

Наше завдання – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культуру та стійкість суспільства, створити альтернативу російському контенту. Сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді,
– заявила очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

Цікаво! У лютому Тетяна Бережна повідомила "Інтерфакс-Україна", що Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, який закладе механізм для процедури вилученням з обігу російської видавничої продукції.

І додала, що проєкт має на меті створення конкурентного культурного продукту для формування українського культурного середовища. Також покликаний розвивати культурні та креативні індустрії для покращення економіки.

Подати заявки можна буде з 3 квітня 2026 року. Приймання триватиме до червня.

Що відомо про проєкт?

  • Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував програму "1000 годин українського контенту".

  • Через два місяці уряд затвердив Держбюджет на 2026 рік, у якому Мінкульт отримав 4 мільярди на цю програму.

  • Президент при цьому заявив, що в Україні створюватимуть контент на противагу російському. Україна почала роботу над створенням тисяч годин контенту, який би формував альтернативу ворожому.