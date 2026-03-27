Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Варто зважати на те, скільки дітей народилося 17 років тому.
Дивіться також Вартість вищої освіти зростатиме: на яких спеціальностях підвищать ціни і коли
Чому скорочуватиметься кількість студентів?
Посадовець зазначив, що ми вже давно перебуваємо в низхідній тенденції народжуваності, тому й вступників меншає.
Університетам вже зараз треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті. На жаль, деякі досі думають, що в них знов буде пропозиція в мільйон вступників,
– акцентував Трофименко.
І додав, що 11 – 15 тисяч, як інформували раніше, може бути лише у 2029 році, адже тоді будуть випускники пілоту старшої профільної школи, а інші перейдуть в 12 клас.
Але конкуренція за вступника зростатиме. І це означає, що система вже не зможе триматися на звичці, на вивісці чи на історичному бренді. Університету доведеться щодня доводити свою цінність для студента і вступника,
– заявив заступник очільника МОН.
До слова, влітку 2025 уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу, зазначав LB.
Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Чи набиратимуть виші достатньо студентів?
Посадовець при цьому уточнив, що цілком реальним може бути сценарій, коли частина вишів не зможе набирати повноцінні групи студентів. Тому й триває модернізація мережі, розглядають нові моделі управління, сильніші наглядові ради, укрупнення.
Паралельно буде рости сегмент освіти дорослих, коротких програм, перекваліфікації, роботи з ветеранами, людьми, які змінюють професію. Університет майбутнього – це вже не місце лише для 17-річного вступника, треба формувати пропозицію для дорослих, формувати культуру навчання протягом життя,
– вважає Трофименко.
І додав, що Україна може частково компенсувати демографічне скорочення завдяки іноземним студентам.
Іноземні студенти важливі для інтернаціоналізації, для доходів університетів, для присутності України в глобальному освітньому просторі. Усі можливості – в руках самих ЗВО,
– запевнив посадовець.
І заявив, що система українських ЗВО через 10 років має бути більш компактною, спеціалізованою, конкурентною.
Дивіться також БЗВП не буде: у вишах та коледжах запроваджують нову обов'язкову дисципліну
Які зміни відбуваються у вищій освіті?
У вищій освіті триває чимало змін. Зокрема, модернізація мережі ЗВО, які є у сфері управління МОН. За попередніми заявами, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 вишів
На здобуття першої вищої освіти першокурсникам на контрактній формі навчання два роки тому почали видавати гранти. Розмір гранту залежав від спеціальності та результатів НМТ.
Триває процес зміни ректорів у вишах, зокрема там, де вибори не відбувалися протягом 10 – 20 років. Також при ЗВО почали створювати наглядові ради, які обиратимуть ректора, розроблятимуть стратегію розвитку університету, залучатимуть інвестиції.
В Україні також запровадили зимову вступну кампанію до вишів. Абітурієнти можуть пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.