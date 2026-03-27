Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Стоит учитывать то, сколько детей родилось 17 лет назад.
Почему будет сокращаться количество студентов?
Чиновник отметил, что мы уже давно находимся в нисходящей тенденции рождаемости, поэтому и поступающих меньше.
Университетам уже сейчас надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти. К сожалению, некоторые до сих пор думают, что у них снова будет предложение в миллион поступающих,
– акцентировал Трофименко.
И добавил, что 11 – 15 тысяч, как информировали ранее, может быть только в 2029 году, ведь тогда будут выпускники пилота старшей профильной школы, а другие перейдут в 12 класс.
Но конкуренция за поступающего будет расти. И это означает, что система уже не сможет держаться на привычке, на вывеске или на историческом бренде. Университету придется ежедневно доказывать свою ценность для студента и абитуриента,
– заявил заместитель главы МОН.
К слову, летом 2025 правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу. Министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения, отмечал LB.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Будут ли набирать вузы достаточно студентов?
Чиновник при этом уточнил, что вполне реальным может быть сценарий, когда часть вузов не сможет набирать полноценные группы студентов. Поэтому и продолжается модернизация сети, рассматривают новые модели управления, более сильные наблюдательные советы, укрупнения.
Параллельно будет расти сегмент образования взрослых, коротких программ, переквалификации, работы с ветеранами, людьми, которые меняют профессию. Университет будущего – это уже не место только для 17-летнего абитуриента, надо формировать предложение для взрослых, формировать культуру обучения в течение жизни,
– считает Трофименко.
И добавил, что Украина может частично компенсировать демографическое сокращение благодаря иностранным студентам.
Иностранные студенты важны для интернационализации, для доходов университетов, для присутствия Украины в глобальном образовательном пространстве. Все возможности – в руках самих ЗВО,
– заверил чиновник.
И заявил, что система украинских ЗВО через 10 лет должна быть более компактной, специализированной, конкурентной.
Какие изменения происходят в высшем образовании?
В высшем образовании продолжается немало изменений. В частности, модернизация сети ЗВО, которые находятся в сфере управления МОН. По предварительным заявлениям, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 вузов
На получение первого высшего образования первокурсникам на контрактной форме обучения два года назад начали выдавать гранты. Размер гранта зависел от специальности и результатов НМТ.
Продолжается процесс смены ректоров в вузах, в частности там, где выборы не происходили в течение 10 – 20 лет. Также при ЗВО начали создавать наблюдательные советы, которые будут выбирать ректора, разрабатывать стратегию развития университета, привлекать инвестиции.
В Украине также ввели зимнюю вступительную кампанию в вузы. Абитуриенты могут пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.