Базова сума грантів становила 17 і 25 тисяч гривень. Вона збільшується залежно від спеціальності та місця розташування ЗВО, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Хто зможе отримати грант?
Трофименко зазначив, що грант – це безповоротна цільова підтримка для вступника на контракт з високими або вище середніх балами НМТ. Грант здебільшого покриває частину вартості навчання. Однак студентам можуть компенсувати і всю суму.
За два роки експерименту державними грантами скористалися понад 40 тисяч студентів. Середній грант становив трохи більше ніж 23 тисячі гривень,
– заявив посадовець.
Найчастіше гранти отримували торік вступники з Києва та Львівщини.
Серед спеціальностей найбільше грантів пішло на психологію, автомобільний транспорт, філологію, комп'ютерні технології, архітектуру та містобудування, популярні право та економіку,
– повідомив заступник міністра.
Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Чи залежить розмір гранту від обраної спеціальності?
Посадовець також зауважив, що сума гранту залежить від обраної спеціальності.
Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці: освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності,
– повідомив заступник Лісового.
І додав, що тут грант може бути вищим через коефіцієнти. Так само гранти додатково підтримують й ЗВО з прифронтових регіонів.
Що відомо про гранти на вищу освіту?
2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Торік державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):
грант першого рівня на суму 17 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 150 балів (або від 140 балів, якщо вступає на спеціальність з особливою підтримкою). Грант першого рівня не був доступний за деякими спеціальностями (наприклад, менеджмент, маркетинг, журналістика тощо);
грант другого рівня на суму 25 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 170 балів). На деяких спеціальностях діяв коефіцієнт, тому 25 тисяч гривень могло перетворитися в 37,5 тисячі гривень для тих, хто обирає пріоритетні для економіки спеціальності.