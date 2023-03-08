Забудьте о 8 марта: как правильно говорить по-украински о Международном женском дне

8 марта в мире отмечается Международный женский день. И сегодня главное – не распространять ненавистную советскую идеологию.

24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам с правильными приветствиями в этот день. А также расскажет, почему отдельные слова следует навсегда выбросить из своего лексикона.

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Как правильно говорить по-украински

В восемнадцатой подборке расскажем, как правильно поздравлять украинских женщин с Международным женским днем и почему все эти "8 марта" нужно забыть.

міждународний – міжнародний;

март – березень;

відміняти – скасовувати;

В Украине уже несколько лет продолжаются дискуссии о целесообразности празднования 8 марта (укр. "березня") – а не "8 марта". Все же спешить отменять – укр. "скасовувати" – этот праздник не стоит. Ведь Международный женский день – не советский праздник. Советским является только подход к его осмыслению. И забудьте при этом слово "міждународний" (укр.).

женщіни – жінки;

борьба – боротьба;

Совецький Союз – Радянський Союз;

Поэтому следует помнить: 8 марта – это о правах человека и борьбе (укр. "боротьбі") (и не "борьбе"), в частности женщин – укр. "жінок" – за эти права. И не о весне, красоте и женственности, как пропагандировали в Советском Союзе – укр. "Радянському Союзі", а не "Совєцькому".

мать – мати;

побєда – перемога;

Это в СССР существовал культ матери, который активно использовала пропагандистская машина. Здесь имейте в виду, что слово "мать" – русское и некрасивое. У нас есть свое "мати", которым нежно называем как своего родного человека, так и лучшую в мире Родину.

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Что важно, с началом войны России против Украины десятки тысяч украинских женщин стали военными и волонтерами, и каждый на своем фронте борется за независимость нашего государства. И каждая из них ждет победы – укр. "перемоги" – Украины, а также упадка России.

цвіти – квіти;

празнік – свято;

празнувати – святкувати;

подарки – подарунки;

дарити – дарувати;

Так что сегодня, чтобы не злить храбрых украинских женщин всякими "8 марта", просто поблагодарите их за любовь, мужество и борьбу. Можете даже подарить цветы или оригинальные подарки с сине-желтым сердцем. Только не "дарите подарки" (суржикове "даріть подарки"), "цветы" (суржикове "цвіти") по случаю "праздника" (суржикове "празніка"). И обязательно пожелайте нашим женщинам победы и последующего празднования – укр. "святкування" – уже в свободной и невоенной Украине.

И 8 марта, как и в другие дни года, каждая украинская женщина будет хранительницей костра, на котором будет догорать российская идеология.