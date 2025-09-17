Переписка является частью ежедневного общения. Хотя теперь из бумажного формата она перешла в электронный.

Как правильно сказать о письме которое отправляем, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Письмо отправляем "по адресу" или "на адрес"?

Типичная ошибка, с которой мы допускаем в речи, объяснение куда мы отправили письмо – "на адресу" или "за адресою".

Чтобы не путаться следует запомнить единственное правило задать вопрос – "Куда?". Поэтому, правильная грамматическая структура – "на адресу" – "я надсилаю листа на вказану електронну адресу".

А вот "за адресою" указывает на место действия, говорим, когда объясняем место жительства или расположения и можно задать вопрос "Где?" – "він проживає за адресою: вулиця Івана Франка, 20/6".

Обе конструкции имеют место в украинском языке, но обозначают разное указание.

Какая разница между "адресом" и "адресою"?

Еще одна ошибка, что это одно и тоже, или русизм значения слов "адрес" и "адреса".

В украинском языке эти слова имеют разное значение. Ресурс "Мова – ДНК нации", дает такое объяснение:

"Адреса" – это место жительства или пребывания лица, учреждения. Это именно то, что мы пишем надпись на конверте, бандероли и т.д – адреса відправника и адреса отримувача.

А вот "адрес" – это письменное поздравление лицу или организации, преимущественно по случаю юбилея, праздника. Проще – официальная торжественная открытка с поздравлениями.

Адрес или адреса / ukr-mova.in.ua

Конечно, если у вас русскоязычный собеседник, то лучше уточните не имеет ли он ввиду именно адрес, чтобы не ошибиться.

