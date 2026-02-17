Укр Рус
17 февраля, 15:21
Обновлено - 15:24, 17 февраля

Алгоритм изменили: учителя уже могут подавать заявки на повышение квалификации

Мария Волошин

Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор".

Учителя сначала должны там зарегистрироваться. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что должны знать учителя?

Педагогам при этом следует актуализировать информацию о своей школе, добавить данные о классах преподавания и подтвердить личность через BankID или квалифицированную электронную подпись. После этого школа подтвердит внесенные данные и учитель получит доступ к подаче заявки.

Участники этой программы получат 1500 гривен на повышение квалификации. При этом смогут сами выбирать программы в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Руководители школ также должны не забыть верифицировать свои учебные заведения. Для этого зарегистрироваться на платформе, активировать кабинет с помощью юридического КЭП и подтверждать заявки педагогов.

В МОН также обнародовали инструкцию по представлению заявки для педагогов. Ведомство проведет и ряд региональных вебинаров и объяснит процедуру.

В МОН также сообщили, что почти 30 тысяч педагогов уже зарегистрировались на платформе "Вектор".

Подать заявку можно до 16 марта.

Ранее чиновники заявляли, что в целом принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

Что известно о "Деньги ходят за учителем"?

  • В прошлом году в Украине ввели новые инструменты профессионального развития педагогов.

  • Говорится, в частности, о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем".

  • Теперь педагоги сами будут выбирать курсы повышения квалификации и оплачивать их.

  • Государство будет начислять на это 1500 гривен.

  • Деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

  • Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.