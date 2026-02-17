Алгоритм изменили: учителя уже могут подавать заявки на повышение квалификации
Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор".
Учителя сначала должны там зарегистрироваться. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Что должны знать учителя?
Педагогам при этом следует актуализировать информацию о своей школе, добавить данные о классах преподавания и подтвердить личность через BankID или квалифицированную электронную подпись. После этого школа подтвердит внесенные данные и учитель получит доступ к подаче заявки.
Участники этой программы получат 1500 гривен на повышение квалификации. При этом смогут сами выбирать программы в соответствии с собственными профессиональными потребностями.
Руководители школ также должны не забыть верифицировать свои учебные заведения. Для этого зарегистрироваться на платформе, активировать кабинет с помощью юридического КЭП и подтверждать заявки педагогов.
В МОН также обнародовали инструкцию по представлению заявки для педагогов. Ведомство проведет и ряд региональных вебинаров и объяснит процедуру.
В МОН также сообщили, что почти 30 тысяч педагогов уже зарегистрировались на платформе "Вектор".
Подать заявку можно до 16 марта.
Ранее чиновники заявляли, что в целом принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.
Что известно о "Деньги ходят за учителем"?
В прошлом году в Украине ввели новые инструменты профессионального развития педагогов.
Говорится, в частности, о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем".
Теперь педагоги сами будут выбирать курсы повышения квалификации и оплачивать их.
Государство будет начислять на это 1500 гривен.
Деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.
Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.