Алгоритм изменили: учителя уже могут подавать заявки на повышение квалификации

Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор".

Учителя сначала должны там зарегистрироваться. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что должны знать учителя?

Педагогам при этом следует актуализировать информацию о своей школе, добавить данные о классах преподавания и подтвердить личность через BankID или квалифицированную электронную подпись. После этого школа подтвердит внесенные данные и учитель получит доступ к подаче заявки.

Участники этой программы получат 1500 гривен на повышение квалификации. При этом смогут сами выбирать программы в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Руководители школ также должны не забыть верифицировать свои учебные заведения. Для этого зарегистрироваться на платформе, активировать кабинет с помощью юридического КЭП и подтверждать заявки педагогов.

В МОН также обнародовали инструкцию по представлению заявки для педагогов. Ведомство проведет и ряд региональных вебинаров и объяснит процедуру.

В МОН также сообщили, что почти 30 тысяч педагогов уже зарегистрировались на платформе "Вектор".

Подать заявку можно до 16 марта.

Ранее чиновники заявляли, что в целом принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

