Альтернатива поступления в вуз есть: что делать, если не сдал НМТ
В этом году для поступления на бакалавриат в вуз надо подать результаты национального мультипредметного теста. Исключение сделают только для части абитуриентов-льготников.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Оsvita.ua. Подавать для поступления можно, к слову, результаты НМТ не только 2025 года, но и 2022, 2023 или 2024 года.
Смотрите также Объемы государственного заказа в 2025 году согласовали: какие специальности стратегически важны
Какие есть альтернативы поступления в вуз?
Если же вы сдавали НМТ только в этом году и провалили его, то надо подумать об альтернативах поступления в вуз.
Путь 1. Поступление в колледжи
Абитуриенты могут в таком случае поступать в колледжи. За три года (преимущественно 2 года 10 месяцев) вы получите образовательную степень "профессиональный младший бакалавр". После можете поступить в вуз на сокращенный срок обучения.
Для поступления в колледж абитуриенты должны сдать творческий конкурс (на определенные специальности) или пройти индивидуальное собеседование в учебном заведении. Последнее может самостоятельно определяет форму такого собеседования. В некоторых колледжах это может быть устный экзамен, в некоторых – тестирование по определенным предметам и тому подобное.
Также поступающие, которые планируют учиться исключительно на контракте, могут поступить только по результатам рассмотрения мотивационного письма.
Подать заявления о поступлении в колледжи абитуриенты могут с 5 по 26 июля.
Также возможен дополнительный набор на контракт при условии зачисления не позднее 20 октября.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Путь 2. Поступление в профтехи
Без результатов НМТ можно поступить в профтех и за год-полтора получить первую профессию.
Для конкурсного отбора, этапы которого каждый профтех определяет самостоятельно, обычно используют школьное свидетельство об образовании (аттестат). Рейтинг поступающих формируют по среднему баллу документа о полном общем среднем образовании.
Путь 3. Gap year
Можно еще выбрать Gap year или Post Graduate year – "свободный" год между выпуском из школы и поступлением в университет. Практика популярна в Европе и Америке. Этот год используют как перерыв между переходом от одного типа обучения к другому. У поступающего есть время подумать, чем хочет заниматься.
В это время можно волонтерить, путешествовать, временно работать, проходить курсы и тому подобное.
- Мы также рассказывали, какая специальность является самой популярной среди украинцев.