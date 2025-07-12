Альтернатива поступления в вуз есть: что делать, если не сдал НМТ

В этом году для поступления на бакалавриат в вуз надо подать результаты национального мультипредметного теста. Исключение сделают только для части абитуриентов-льготников.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Оsvita.ua. Подавать для поступления можно, к слову, результаты НМТ не только 2025 года, но и 2022, 2023 или 2024 года.

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Какие есть альтернативы поступления в вуз?

Если же вы сдавали НМТ только в этом году и провалили его, то надо подумать об альтернативах поступления в вуз.

Путь 1. Поступление в колледжи

Абитуриенты могут в таком случае поступать в колледжи. За три года (преимущественно 2 года 10 месяцев) вы получите образовательную степень "профессиональный младший бакалавр". После можете поступить в вуз на сокращенный срок обучения.

Для поступления в колледж абитуриенты должны сдать творческий конкурс (на определенные специальности) или пройти индивидуальное собеседование в учебном заведении. Последнее может самостоятельно определяет форму такого собеседования. В некоторых колледжах это может быть устный экзамен, в некоторых – тестирование по определенным предметам и тому подобное.

Также поступающие, которые планируют учиться исключительно на контракте, могут поступить только по результатам рассмотрения мотивационного письма.

Подать заявления о поступлении в колледжи абитуриенты могут с 5 по 26 июля.

Также возможен дополнительный набор на контракт при условии зачисления не позднее 20 октября.

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Путь 2. Поступление в профтехи

Без результатов НМТ можно поступить в профтех и за год-полтора получить первую профессию.

Для конкурсного отбора, этапы которого каждый профтех определяет самостоятельно, обычно используют школьное свидетельство об образовании (аттестат). Рейтинг поступающих формируют по среднему баллу документа о полном общем среднем образовании.

Путь 3. Gap year

Можно еще выбрать Gap year или Post Graduate year – "свободный" год между выпуском из школы и поступлением в университет. Практика популярна в Европе и Америке. Этот год используют как перерыв между переходом от одного типа обучения к другому. У поступающего есть время подумать, чем хочет заниматься.

В это время можно волонтерить, путешествовать, временно работать, проходить курсы и тому подобное.