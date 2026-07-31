С 1 сентября в детских садах начнут преподавать английский: как будет организована работа

С 1 сентября в детских садах Украины начнут преподавать английский язык. Министерство образования и науки уже дало разъяснения о том, как организовать эту работу.

Соответствующие нормы и рекомендации изложены в письме, направленном руководителям департаментов образования.

Что изменится в детских садах с 1 сентября

С нового учебного года дети пяти-шестилетнего возраста будут обязательно изучать в детских садах английский язык. При этом независимо от формы собственности и подчинения учебных заведений.

Решение об использовании конкретной образовательной программы принимает Рада педагогов детского сада. Ее может разработать коллектив.

Для преподавания английского языка предусмотрено введение должности учителя английского языка (0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста). Продолжительность рабочего времени на одну тарифную ставку для учителя составляет 30 часов в неделю.

Норма педагогической нагрузки для учителя английского языка в детском саду составляет 18 часов в неделю. Нагрузка должна быть гармонично распределена по различным формам организации изучения английского языка для детей дошкольного возраста.

Кто может преподавать английский язык в детских садах

На должность учителя английского языка в детском саду может быть назначено лицо, имеющее педагогическое образование по соответствующей специальности или соответствующую профессиональную квалификацию педагога. Также это может быть воспитатель, если в его дипломе указано право преподавания этого языка или он имеет подтвержденный уровень владения английским языком не ниже В2.

Также на эту должность может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, но не имеющее соответствующего педагогического образования и профессиональной квалификации, при условии успешного прохождения до назначения специальной подготовки по программе, утвержденной МОН, с соответствующим сертификатом, подтверждающим уровень владения английским языком не ниже В2.

Выполнять обязанности учителя английского языка можно на условиях совместительства или совмещения должностей. Могут привлекаться и специалисты на других договорных условиях.

Для детей с особыми образовательными потребностями применение английского языка в образовательном процессе осуществляется с учетом индивидуальной программы развития, рекомендаций команды психолого-педагогического сопровождения и принципов универсального дизайна в образовании и разумной адаптации.