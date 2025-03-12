Называйте женщин правильно: как сказать на украинском "Анюта, Аннушка, Нюша"

Часто украинцы могут называть своих родных, близких или знакомых несвойственными украинскому языку именами. В частности, русифицированными формами.

Однако в нашем языке есть немало красивых форм для чуть ли не каждого мужского и женского имени. Поэтому 24 Канал продолжает помогать делать свою речь более грамотной.

Смотрите также Не употребляйте русифицированные формы: как на украинском звучат имена "Ваня, Саня, Петя"

Как звучит "Анюта, Аннушка, Нюша" на украинском

Языковед Ольга Васильева заметила: в Украине распространены такие московские формы женских имен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта и другие, которые нуждаются в замене. Поэтому женщин не стоит называть, в частности, "Анютой, Аннушкой, Нюшей".

Филолог советует Анюту назвать так: Ганнуся, Ганя, Ганця.

Она также акцентировала, что окончание -ця в сокращенных формах женских имен – как Ганця – чисто украинское.

Конечно, не забывайте, что в Украине говорят еще "Анна" и "Ганна".

Популярный украинский учитель и языковед Александр Авраменко при этом заметил, что "Анна" и "Ганна" – это два фонетических варианта одного имени.

В русском и болгарском языках распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском – Ганна. В чешском – Гана, но с одной буквой "н",

– уточнил он.

Заметим, что Ганна – имя еврейского происхождения (в оригинале Ḥannāh). В греческий язык оно зашло из иврита и стало Анна. Мужской вариант еврейского имени – Ханан.

Украинское звучание "Ганна" ближе всего к оригиналу, зачем его избегать и стесняться?

– спрашивает Васильева.

Языковед Лариса Чемерис в свою очередь добавляет, что имя "Ганна" также имеет такие красивые уменьшительно-ласкательные формы: "Ганнонька", "Ганночка".

При этом филолог объяснила, что не стоит говорить "Анічка" или "Анечка". По ее словам, это калька с русского языка.

Ранее мы также рассказывали, почему не стоит женщин в Украине называть "Маша, Даша, Наташа".