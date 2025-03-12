Однак у нашій мові є чимало красивих форм для ледь не кожного чоловічого та жіночого імені. Тож 24 Канал продовжує допомагати робити своє мовлення грамотнішим.

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Як звучить "Анюта, Аннушка, Нюша" українською

Мовознавиця Ольга Васильєва зауважила: в Україні поширені такі московські форми жіночих імен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта й інші, які потребують заміни. Тож жінок не варто називати, зокрема, "Анютою, Аннушкою, Нюшою".

Філологиня радить Анюту назвати так: Ганнуся, Ганя, Ганця.

Вона також акцентувала, що закінчення -ця у скорочених формах жіночих імен – як-от Ганця – суто українське.

Звичайно, не забувайте, що в Україні кажуть ще "Анна" і "Ганна".

Популярний український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко при цьому зауважив, що "Анна" і "Ганна" – це два фонетичні варіанти одного імені.

В російській і болгарській мовах поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській – Ганна. В чеській – Гана, але з однією буквою "н",

– уточнив він.

Зауважимо, що Ганна – ім'я єврейського походження (в оригіналі Ḥannāh). У грецьку мову воно зайшло з івриту і стало Анна. Чоловічий варіант єврейського імені – Ханан.

Українське звучання Ганна найближче до оригіналу, навіщо його уникати й соромитися?

– запитує Васильєва.

Мовознавиця Лариса Чемерис натомість додає, що ім'я "Ганна" також має такі красиві зменшувально-пестливі форми: "Ганнонька", "Ганночка".

При цьому філологиня пояснила, що не варто казати "Анічка" чи "Анечка". За її словами, це калька з російської мови.

Раніше ми також розповідали, чому не варто жінок в Україні називати "Маша, Даша, Наташа".