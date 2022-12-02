Берегите здоровье и чистоту языка: как правильно говорить по-украински о Пунктах несокрушимости

Украинцы продолжают искать Пункты несокрушимости в своих городах, чтобы согреться и получить доступ к интернету. Однако даже в столь трудное время советуем не забывать о чистоте речи.

24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает предоставлять вам полезные языковые советы. Даже во время кризиса используйте наши подборки и забудьте о русских языковых паразитах.

Важно Забудьте о суржике: как правильно говорить по-украински об энергетическом кризисе

Почему это важно

Россия веками пыталась уничтожить украинский язык и делала все возможное, чтобы приблизить наш уникальный язык к русскому. Помните об этом – особенно во время, когда мерзнете, потому что в ваших домах из-за того же агрессора нет света и отопления.

Как говорить правильно

В четвертой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о тепле и Пунктах несокрушимости.

пункты обогрева (укр. обігріву) – пункты обогрева;

остановка деятельности (укр. зупинення) – остановка деятельности:

Итак, если в вашем доме отключили отопление, и вы ищете, где согреться, помните: вам нужно найти пункты обогрева, а не обогрева или согрева. Последние являются кальками из русского.

При этом можете не переживать, что они вдруг перестанут работать. И помните: лучше говорить "остановка деятельности", а не "остановка деятельности". Ведь с корнем останов- суффикс "к" имеет другое значение – место, где останавливается что-то.

город – огород;

расположен – находится:

Украинские отглагольные существительные на обозначение процесса преимущественно

Так что смело можете идти греться в Пункты несокрушимости в вашем городе. И именно в "гОроде", а не "горОде". На "горОде" пунктов обогрева нет - там растут овощи. Но прежде чем отправиться в путь, проверьте, где расположены эти пункты. Кстати, они там расположены, но ни в коем случае не "находятся", потому что не терялись.

по адресу ( укр. за адресою) – по адресу;

проверять (укр. перевіряти) – проверять:

Также помните, когда ищете адрес Пунктов несокрушимости в своем городе, обязательно проверяйте найденную информацию. При этом не используйте суржик – и не "проверяйте" "адрес". Помните: "адрес" – это письменное приветствие лицу или организации по случаю юбилея, а "адрес" (укр. адреса) – место жительства или пребывания лица, учреждения и т.д.

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К слову, важно различать: словосочетания "по адресу" (укр. на адресу) и "по адресу" (укр. за адресою) имеют разное значение. Выражение "по адресу" (укр. на адресу) указывает направление действия ("Куда отправлять письма?"). Выражение "по адресу" (укр. за адресою) – на место действия ("Где расположен пункт обогрева?").

на протяжении (укр. протягом) – на сквозняке;

больница (укр. лікарня) – больница;

болеть (укр. хворіти) – болеть:

Если вы долго искали и нашли пункт обогрева, советуем вам не сидеть на протяжении. В этом случае также помните о своем здоровье и чистоте языка: когда в течение дня сидишь на сквозняке, можно и заболеть. И обратите внимание: вы сидите на сквозняке, а ищете пункт обогрева на протяжении дня.

Следовательно, желаем вам и вашим родным "не болеть", чтобы не попасть "в больницу". "Не болеть" (укр. боліти) и "больница" (укр. лікарня) – это кальки из русского.

приглашать (укр. запрошувати) – приглашать;

перчатка (укр. рукавичка) – варежка, перчатка:

Итак, пока не объявили очередную воздушную тревогу, приготовьте теплые вещи. И не забудьте о перчатках. И не стесняйтесь – без предупреждения приходите в Пункты беззлобности. Приглашать вас никто не будет. К тому же помните: правильно говорить "перчатки" (укр. рукавички), а не "варяжки и перчатки". Также – "приглашать" (укр. запрошувати), а не "приглашать".

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замерзнуть (укр. змерзнути) – замерзнуть:

Будьте здоровы и не мерзните!

Кстати, языковеды напоминают: оба эти слова – "замерзнуть" (укр. замерзнути) и "замерзнуть" (укр. змерзнути) – произошли от одного корня. Однако их нельзя употреблять друг вместо друга. Поэтому помните: "замерзнуть" (укр. змерзнути) – почувствовать холод, страдать от холода, а "замерзнуть" (укр. замерзнути) превратиться в лед, сгинуть от холода.

Так что в такое сложное для Украины время