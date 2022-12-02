Бережіть здоров'я і чистоту мови: як правильно говорити українською про Пункти незламності
Українці продовжують шукати Пункти незламності у своїх містах, аби зігрітися та отримати доступ до інтернету. Проте навіть у такий важкий час радимо не забувати про чистоту мови.
24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Навіть у час кризи використовуйте наші добірки та забудьте про російські мовні паразити.
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Чому це важливо
Росія віками намагалася знищити українську мову та робила все можливе, аби наблизити нашу унікальну мову до російської. Пам'ятайте про це – особливо у час, коли мерзнете, бо у ваших оселях через того ж агресора немає світла і опалення.
Як говорити правильно
У четвертій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про тепло та Пункти незламності.
пункти обігрівання – пункти обігріву;
зупинення діяльності – зупинка діяльності:
Тож, якщо у вашій оселі відключили опалення, і ви шукаєте, де зігрітися, пам'ятайте: вам потрібно знайти пункти обігрівання, а не обігріву чи зігріву. Останні є кальками з російської.
При цьому можете не переживати, що вони раптом припинять працювати. І пам'ятайте: краще казати "зупинення діяльності", а не "зупинка діяльності". Адже з коренем зупин- суфікс "к" має інше значення – місце, де зупиняється щось.Зверніть увагу! Українські віддієслівні іменники на позначення процесу переважно закінчуються на -ння.
місто – город;
розміщений, розташований – знаходиться:
Тож сміливо можете йти грітися у Пункти незламності у вашому місті. І саме у "місті", а не "гОроді". На "горОді" пунктів обігрівання немає – там ростуть овочі. Але перш ніж вирушити у дорогу, перевірте, де розташовані ці пункти. До речі, вони там таки розташовані, але у жодному разі не "знаходяться", бо не губилися.
за адресою – по адресу;
провіряти – перевіряти:
Також пам'ятайте, коли шукаєте адресу Пунктів незламності у своєму місті, обов'язково перевіряйте знайдену інформацію. При цьому не використовуйте суржик – і не "провіряйте" "адрес". Пам'ятайте: "адрес" – це письмове вітання особі чи організації із нагоди ювілею, а "адреса" – місце проживання чи перебування особи, установи тощо.
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До слова, важливо розрізняти: словосполучення "на адресу" і "за адресою" мають різне значення. Вислів "на адресу" вказує на напрямок дії ("Куди надсилати листи?"). Натомість вислів "за адресою" – на місце дії ("Де розташований пункт обігріву?").
протягом – на протязі;
лікарня – больниця;
хворіти – боліти:
Якщо ви довго шукали і таки знайшли пункт обігрівання, радимо вам не сидіти на протязі. У цьому разі також пам'ятайте про своє здоров'я і чистоту мову: коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти. І зверніть увазу: ви сидите на протязі, а шукаєте пункт обігрівання протягом дня.
Відтак бажаємо вам і вашим рідним "не хворіти", аби не потрапити "до лікарні". "Не боліти" і "больниця" – це кальки з російської.
запрошувати – приглашати;
рукавичка – варежка, пєрчатка:
Тож, поки не оголосили чергову повітряну тривогу, приготуйте теплі речі. І не забудьте про рукавиці. І не соромтесь – без попередження приходьте у Пункти незласності. Запрошувати вас ніхто не буде. До того ж пам'ятайте: правильно казати "рукавички", а не "варежки та пєрчатки". Також – "запрошувати", а не "приглашати".
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замерзнути – змерзнути:
Тож будьте здорові й не мерзніть!
До речі, мовознавці нагадують: обидва ці слова – "замерзнути" і "змерзнути" – походять від одного кореня. Однак їх не можна вживати одне замість одного. Тому пам'ятайте: "змерзнути" – відчути холод, страждати від холоду, а "замерзнути" перетворитися на кригу, згинути від холоду.Тож у такий складний для України час не мерзніть і не засмічуйте свою мову!