Спасибо за подвиг искренне и без суржика: как правильно говорить по-украински об ВСУ
6 декабря отмечаем День Вооруженных Сил Украины. И наши мужественные и героические защитники, без малейшего сомнения, достойны лучших слов благодарности за свой подвиг.
При этом, если вы уже и поздравляете своих родных воинов или просто благодарите всех украинских военнослужащих, делайте это красивым и правильным украинским языком.
24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает предоставлять вам полезные языковые советы. Поэтому ни в коем случае не используйте слова из языка агрессора, обращаясь к тем, кто защищает нашу землю от России.
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Как говорить правильно
В пятой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о наших героических Вооруженных Силах. В частности, благодарите воинов за защиту Украины и рассказываете последние новости с фронта.
Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) – Главнокомандующий;
победа – победа:
Но даже в порыве эмоций помните, что Валерий Залужный – Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) ВСУ, а не Главнокомандующий ВСУ. И все мы с нетерпением ждем победы (укр. перемоги) Украины, а не "победу".
отец (укр. батько) – папа;
защитники, защитники – защитники:
В такое тяжелое для Украины время генерал Залужный стал без преувеличения отцом для каждого воина. И именно "отцом" (укр. батьком), а не "папой". "Папа" – это россиянин, сын которого пришел с войной в Украину. И этого до конца не может понять Папа Римский в Ватикане. Все же каждому из таких русских недовоинов наши защитники могут сказать "па-па", скинув с дрона в честь праздника небольшой "подарок" – мину на голову.
При этом помните: у нас героические защитники и защитники (укр. захисники), а не защитники.
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праздник (укр. свято) – праздник;
быть, находиться (укр. перебувати) – находиться:
Так что если вы еще не поздравили своих знакомых и родных защитников с праздником, не медлите. При этом не забывайте: вы поздравляете их со "праздником" (укр. святом), а не с "праздником".
Им будет приятно услышать благодарность, где бы они ни были на фронте. И именно "были", "находились" (укр. перебували), а не находились. Ведь наши воины – защитники, а не агрессоры. Они – на своей земле. Это россияне здесь "потерялись".
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оружие – оружие;
Вооруженные силы – Вооруженные силы:
Но мы безгранично верим в каждого воина в одиночку, как и в Вооруженные Силы в целом. И помните: лучшие у нас именно "Вооруженные (укр. Збройні) Силы", а не "Вооруженные Силы".
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"Байрактары" из Турции (укр. Туреччини) – "Байрактары" из Турции;
взлетать (укр. злітати) – взлетать;
нанести (укр. завдати) – нанести:
Следовательно, оккупантам по случаю праздника стоит ожидать торжественных "подарков" от ВСУ. Не зря нам дали "Байракторы" из Турции. Так что, россияне, будьте уверены: эти "птички с украинским сердцем" уже взлетели. И не сомневайтесь: ВСУ всегда наносят (укр. завдає) точный удар!
А украинцам, которые с нетерпением ждут этого праздничного зрелища, стоит помнить и о чистоте украинского языка. Так что "Байрактары" предоставили ВСУ из "Турции" (укр. Туреччини), а не из "Турции". И они "взлетают" (укр. злітають), а не "влетают". Так что "нанесут" (укр. завдадуть), а не "нанесут" разгромный удар по оккупантам.Так что в День Вооруженных Сил Украины, как и любой другой, поздравляйте и благодарите наших Героев за защиту родной земли от чистого сердца и без русизмов в языке!