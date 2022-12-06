Спасибо за подвиг искренне и без суржика: как правильно говорить по-украински об ВСУ

6 декабря отмечаем День Вооруженных Сил Украины. И наши мужественные и героические защитники, без малейшего сомнения, достойны лучших слов благодарности за свой подвиг.

При этом, если вы уже и поздравляете своих родных воинов или просто благодарите всех украинских военнослужащих, делайте это красивым и правильным украинским языком.

24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает предоставлять вам полезные языковые советы. Поэтому ни в коем случае не используйте слова из языка агрессора, обращаясь к тем, кто защищает нашу землю от России.

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Как говорить правильно

В пятой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о наших героических Вооруженных Силах. В частности, благодарите воинов за защиту Украины и рассказываете последние новости с фронта.

Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) – Главнокомандующий;

победа – победа:

Но даже в порыве эмоций помните, что Валерий Залужный – Главнокомандующий (укр. Головнокомандувач) ВСУ, а не Главнокомандующий ВСУ. И все мы с нетерпением ждем победы (укр. перемоги) Украины, а не "победу".

отец (укр. батько) – папа;

защитники, защитники – защитники:

Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи . То есть причастия, оканчивающиеся на -ячий, -ячий, -учий, -ючий.

В такое тяжелое для Украины время генерал Залужный стал без преувеличения отцом для каждого воина. И именно "отцом" (укр. батьком), а не "папой". "Папа" – это россиянин, сын которого пришел с войной в Украину. И этого до конца не может понять Папа Римский в Ватикане. Все же каждому из таких русских недовоинов наши защитники могут сказать "па-па", скинув с дрона в честь праздника небольшой "подарок" – мину на голову.

При этом помните: у нас героические защитники и защитники (укр. захисники), а не защитники.

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праздник (укр. свято) – праздник;

быть, находиться (укр. перебувати) – находиться: