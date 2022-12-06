Дякуйте за подвиг щиро і без суржика: як правильно говорити українською про ЗСУ
6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. І наші мужні та героїчні захисники, без найменшого сумніву, варті найкращих слів подяки за свій подвиг.
При цьому, якщо ви вже й вітаєте своїх рідних воїнів або ж просто дякуєте усім українським військовослужбовцям, робіть це красивою та правильною українською мовою.
24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Тож у жодному разі не використовуйте слова з мови агресора, звертаючись до тих, хто боронить нашу землю від Росії.
Читайте Суржику – червону й вилучення з мови: як правильно говорити українською про футбол
Як говорити правильно
У п'ятій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про наші героїчні Збройні Сили. Зокрема, дякуєте воїнам за захист України та розповідаєте останні новини з фронту.
Головнокомандувач – Головномандуючий;
перемога – побєда:
Сьогодні усіх зворушило привітання Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він наголосив, що вірить в українське військо і в Перемогу нашої держави.
Але навіть у пориві емоцій пам'ятайте, що Валерій Залужний – Головнокомандувач ЗСУ, а не Головнокомандуючий ЗСУ. І усі ми з нетерпінням чекаємо на перемогу України, а не "побєду".Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.
батько – папа;
захисники, оборонці – защитники:
У такий важкий для України час генерал Залужний став без перебільшення батьком для кожного воїна. І саме "батьком", а не "папою". "Папа" – це росіянин, син якого прийшов з війною в Україну. І цього до кінця не може усвідомити Папа Римський у Ватикані. Все ж кожному з таких російських недовояк наші захисники можуть сказати "па-па", скинувши з дрона у честь свята невеликий "подарунок" – міну на голову.
При цьому пам'ятайте: у нас героїчні захисники та оборонці, а не "защитники".
Важливо Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про енергетичну кризу
свято – празнік;
бути, перебувати – знаходитися:
Тож якщо ви ще не привітали своїх знайомих та рідних захисників зі святом, не баріться. При цьому не забувайте: ви вітаєте їх зі "святом", а не з "празніком".
Їм буде приємно почути подяку, де б вони не були на фронті. І саме "були", "перебували", а не знаходилися. Адже наші воїни – захисники, а не агресори. Вони – на своїй землі. Це росіяни тут "загубилися".
Цікаво Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"
оружиє – зброя;
Вооружонні сили – Збройні сили:
Але ми безмежно віримо у кожного воїна поодинці, як і у Збройні Сили у цілому. І пам'ятайте: найкращі у нас саме "Збройні сили", а не "Вооружонні сили".
До теми Бережіть здоров'я і чистоту мови: як правильно говорити українською про Пункти незламності
"Байрактари" з Туреччини – "Байрактари" з Турції;
злітати – взлітати;
завдати – нанести:
Відтак окупантам з нагоди свята варто очікувати урочистих "подаруночків" від ЗСУ. Не даремно ж нам дали "Байрактари" з Туреччини. Тож, росіяни, будьте певні: ці "пташки з українським серцем" вже злетіли. І не сумнівайтесь: ЗСУ завжди завдають точного удару!
А українцям, які з нетерпінням чекають на це святкове видовище, варто пам'ятати й про чистоту української мови. Тож: "Байрактари" надали ЗСУ з "Туреччини", а не з "Турції". І вони "злітають", а не "взлітають". І "завдадуть", а не "нанесуть" розгромного удару по окупантах.Тож у День Збройних сил України, як і будь-який інший, вітайте й дякуйте нашим Героям за захист рідної землі від щирого серця та без русизмів у мові!