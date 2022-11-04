Забудьте о суржике: как правильно говорить на украинском языке об "отключении света"

Многие украинцы в повседневном языке используют суржик, в частности русизмы. Однако эти слова-гибриды наносят значительный вред украинскому языку.

24 канал ко Дню украинской письменности и языка вводит новую образовательную рубрику "Антисуржик. Говори на украинском правильно ". Мы предлагаем вам подборку актуальных слов, которые заменят языковые паразиты и сделают ваш украинский более чистым и благозвучным.

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Почему суржик опасен

Сначала коротко расскажем вам о том, что такое "суржик" и почему он опасен. Суржик – это элементы двух или нескольких языков, объединенных искусственно, без соблюдения норм литературного языка. Он засоряет язык, насаждает ему чужое.

Особенно актуально это в период полномасштабной войны с Россией. Ведь один из мифов российской пропаганды основывается на вымышленном утверждении, что "украинский язык – это суржик, а настоящего литературного языка у украинцев до сих пор нет". Уже не говоря о том, что оккупанты веками насаждали нам свой язык, пытаясь уничтожить наш.

Как сказать правильно

Сегодня актуальной темой стали обстрелы теми же россиянами объектов энергетики Украины и отключение света. И здесь украинцы часто калькируют слова из русского.

вимикати – виключати;

вмикати – включати:

В это нелегкое для Украины время не стоит забывать "вимикати світло". И именно "вимикати", а не "виключати". Ведь "выключать" (свет) – это русский.

Кроме того, нужно говорить: "увімкнути (вимкнути)" электричество, радио, вентилятор, отопление и т.д.

енергоощадні – енергозберігаючі:

Задумываются украинцы и о том, как сэкономить электроэнергию и купить "енергозберігаючі" приборы. И здесь тоже они допускают речевую ошибку.

Слово "енергозбереження" языковеды давно заменили "енергоощадженням" або "енергозаощадженням". Итак, помните, что технологии и приборы – не "енергозберігаючі" или "енергозбережні", а "енергоощадні".

віялові відключення – віялові вимкнення (світла):

Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи . То есть причастия, оканчивающиеся на -ячий, -ячий, -учий, -ючий.

Украинцы сейчас тоже часто задумываются, как заменить русское слово "отключение" в разных языковых ситуациях. И о том, правильно ли сказать по-украински "відключення електроенергії", "графік відключень" и т.д.

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Ответ раскрывает толковый словарь. Итак, помните:

відключити – разъединять что-либо, связанное с работой определенной системы (газопровода, водопровода и т.п.);

– разъединять что-либо, связанное с работой определенной системы (газопровода, водопровода и т.п.); вимикати – прекращать действие чего-либо, прерывая связь с общей системой; прекращать действие какого-либо прибора, механизма;

– прекращать действие чего-либо, прерывая связь с общей системой; прекращать действие какого-либо прибора, механизма; від'єднувати – отделять что-нибудь присоединенное.

Если электроподстанцию разрушает ракета, это "аварійне відключення". А самостоятельно "вимкнути" электричество можно и дома.



Аварийное отключение света/коллаж 24 канала

Если свет выключают (на самом деле отключают) энергетики, это плановое "відключення". Потому что электроэнергию не просто выключают, а разъединяют потребителей и электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Поэтому правильно будет: віялові відключення и графік відключень, а не "віялові вимкнення" и "графік вимкнень". При этом помните, что свет, как и приборы, включают и выключают.

від'єднати від системи – вимкнути з системи:

Что касается слова, то российские банки от системы SWIFT "від'єднують", то есть отделяют. А Россия, к сожалению, пытается "від'єднати" ЗАЭС от украинской энергосистемы.

відключення електроенергії – знеструмлення електроенергії:

Также помните, что обесточить можно не электроэнергию, а объект, район, населенный пункт. Так что электроэнергию энергетики могут только "відключити".

В общем,: не бойтесь заглядывать в словарь и читать наши подборки. И помните: суржик в Украине опасен и вреден. Он паразитирует на языке и угрожает изменить его. Так что не дайте русизмам никакого шанса!