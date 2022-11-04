Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

Чимало українців у повсякденній мові вживає суржик, зокрема русизми. Однак ці слова-покручі завдають значної шкоди українській мові.

24 канал до Дня української писемності та мови запроваджує нову освітню рубрику "Антисуржик. Говори українською правильно". Ми пропонуємо вам добірку актуальних слів, які замінять мовні паразити і зроблять вашу українську чистішою та милозвучнішою.

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Чому суржик небезпечний

Спочатку коротко розповімо вам про те, що таке "суржик" і чому він небезпечний. Суржик – це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. Він засмічує мову, насаджує їй чуже.

Особливо актуально це у час повномасштабної війни з Росією. Адже один із міфів російської пропаганди грунтується на видуманому твердженні, що "українська мова – це суржик, а справжньої літературної мови в українців досі немає". Вже не кажучи про те, що окупанти віками насаджувати нам свою мову, намагаючись знищити нашу.

Як сказати правильно

На сьогодні актуальною темою стали обстріли тими ж росіянами об'єктів енергетики України та вимкнення світла. І тут українці часто калькують слова з російської.

вимикати – виключати;

вмикати – включати:

У цей нелегкий для України час не варто забувати вимикати світло. І саме "вимикати", а не "виключати". Адже "виключати" (світло) - це росіянізм.

Крім того, потрібно говорити: увімкнути (вимкнути) електрику, радіо, вентилятор, опалення тощо.

енергоощадні – енергозберігаючі:

Задумуються українці й про те, як, заощадити електроенергію і купити "енергозберігаючі" прилади. І тут теж вони допускають мовну помилку.

Слово "енергозбереження" мовознавці давно замінили на енергоощадження або енергозаощадження. Тож пам'ятайте, що технології та прилади – не енергозберігаючі чи енергозбережні, а енергоощадні.

віялові відключення – віялові вимкнення (світла):

Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні . Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Українці зараз також часто задумуються, як замінити російське слово "отключение" у різних мовних ситуаціях. І про те, чи правильно сказати українською "відключення електроенергії", "графік відключень" тощо.

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Відповідь розкриває тлумачний словник. Тож пам'ятайте:

відключити – роз'єднувати що-небудь, пов'язане з роботою певної системи (газопроводу, водопроводу тощо);

– роз'єднувати що-небудь, пов'язане з роботою певної системи (газопроводу, водопроводу тощо); вимикати – припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою; припиняти дію якого-небудь приладу, механізму;

– припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою; припиняти дію якого-небудь приладу, механізму; від'єднувати – відокремлювати що-небудь приєднане.

Якщо електропідстанцію руйнує ракета, це аварійне відключення. А самостійно вимкнути електрику можна і вдома.



Аварійне відключення світла / колаж 24 каналу

Якщо ж світло вимикають (насправді відключають) енергетики, це планове відключення. Бо електроенергію не просто вимикають, а роз'єднують споживачів та електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.

Тож правильно буде: віялові відключення та графік відключень, а не віялові вимкнення та графік вимкнень. При цьому пам'ятайте, що світло, як і прилади, вмикають і вимикають.

від'єднати від системи – вимкнути з системи:

Щодо слова від'єднати, то російські банки від системи SWIFT від'єднують, тобто відокремлюють. А Росія, на жаль, намагається від'єднати ЗАЕС від української енергосистеми.

відключення електроенергії – знеструмлення електроенергії:

Також пам'ятайте, що знеструмити можна не електроенергію, а об'єкт, район, населений пункт. Тож електроенергію енергетики можуть тільки відключити.

Загалом: не бійтесь заглядати у словник та читати наші добірки. І пам'ятайте: суржик в Україні є небезпечним та шкідливим. Він паразитує на мові і загрожує змінити її. Тож не дайте русизмам жодного шансу!