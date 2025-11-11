Не ливень, мла и похолодание: как правильно на украинском рассказать об осени
- 24 канал в рубрике "Антисуржик. Говори на украинском правильно" учит избавляться от суржика при разговоре об осени.
- Как заменить "сентябрь", "листья", "млу" и другие суржиковые слова – читайте в подборке.
В Украине хозяйничает осень. На дворе уже ноябрь, поэтому тепло изо дня в день уступает похолоданию.
Хотя украинцы успели порадоваться бабьим летом, все же с неохотой воспринимают прогнозы синоптиков о первых заморозках. Поэтому в эту золотую пору 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как прихорошить свою речь и избавиться от суржика, когда говорите об осени.
Интересно Не лемон и єжевіка: как правильно называть фрукты и ягоды на украинском
Как говорить об осени на украинском правильно?
У сто четырнадцатой подборке уточним, какие слова не стоит употреблять и как их заменить.
Для начала вспоминаем, как правильно называть осенние месяцы.
- сентябрь – вересень;
- октябрь – жовтень;
- ноябрь – листопад;
Тогда переходим к словам, популярных осенью.
- осінню – восени;
- пора года – пора року;
- краски – барви;
- жолтий – жовтий;
- зонтик – парасоля;
- жолтогарячій – жовтогарячий;
- лістья – листя;
Не забываем и об осенних периодах и хобби.
- бабье лето – бабине літо;
- бархатний сезон – оксамитовий сезон;
- собирати – збирати;
- гріби – гриби
- арєхі – горіхи;
А также – погодные капризы:
- похолоданіє – похолодання;
- мла – імла;
- ливень – злива;
- дощ іде чи падає;
Если вы еще сомневаетесь, какое слово употреблять относительно дождя – можете смело употреблять оба. Как объяснял доктор филологических наук Александр Пономарив, правильными являются оба варианта.
И не забываем о том, что украинцы так ждут этой осенью:
- отопительний сезон – опалювальний сезон.
Теплой, мирной и светлой вам осени!