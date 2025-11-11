Укр Рус
11 листопада, 11:11
Не лівень, мла і похолоданіє: як правильно українською розповісти про осінь

Марія Волошин
Основні тези
  • 24 канал у рубриці "Антисуржик. Говори українською правильно" вчить позбуватися суржику при розмові про осінь.
  • Як замінити "сентябрь", "лістья", "млу" та інші суржикові слова – читайте у добірці. 

В Україні хазяйнує осінь. Надворі вже листопад, тож тепло день у день поступається похолоданню.

Хоч українці встигли натішитися бабиним літом, все ж з неохотою сприймають прогнози синоптиків про перші заморозки. Тож у цю золоту пору 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як прихорошити своє мовлення та позбутися суржику, коли говорите про осінь.

Як говорити про осінь українською правильно?

У сто чотирнадцятій добірці уточнимо, які слова не варто вживати та як їх замінити. 

Для початку згадуємо, як правильно називати осінні місяці.

  • сентябрь – вересень;
  • октябрь – жовтень;
  • ноябрь – листопад;

Тоді переходимо до слів, популярних восени.

  • осінню – восени;
  • пора года – пора року;
  • краски – барви;
  • жолтий – жовтий;
  • зонтик – парасоля;
  • жолтогарячій – жовтогарячий;
  • лістья – листя;


Осінь / Freepik 

Не забуваємо і про осінні періоди та хобі.

  • бабье лето – бабине літо;
  • бархатний сезон – оксамитовий сезон;
  • собирати – збирати;
  • гріби – гриби
  • арєхі – горіхи;

 А також – погодні примхи:

  • похолоданіє – похолодання;
  • мла – імла;
  • ливень – злива;
  • дощ іде чи падає;

Якщо ви ще сумніваєтесь, яке слово вживати щодо дощу – можете сміливо вживати обидва. Як пояснював доктор філологічних наук Олександр Пономарів, правильними є обидва варіанти.

І не забуваємо про те, на що українці так чекають цієї осені: 

  • отопительний сезон – опалювальний сезон.

Теплої, мирної та світлої вам осені!