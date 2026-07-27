Только не "арбуз": как правильно назвать большую летнюю ягоду на украинском

Каждое лето это слово снова становится поводом для споров. Как только наступает сезон этой вкусной сочной ягоды, почему-то многие называют ее русским, забывая об украинском названии.

Одни говорят "кавун", другие исправляют: "арбуз", а как правильно и почему, рассказываем со ссылкой на рассказ

VGWorks.

Не "арбуз" – как правильно на украинском?

В языковом пространстве Украины нередко идут споры: как правильно называть сочную летнюю ягоду – "кавун" или "арбуз" ? Это вопрос не только о слове, но и о культурной идентичности. Ведь язык сохраняет традиции, отражает историю заимствований и формирует чувство подлинности.

В современном украинском литературном языке нормативным названием является "кавун". Но действительно ли "арбуз" – чужое украинскому языку слово? И почему украинцы называют эту сочную ягоду именно кавуном?

Слово "арбуз" происходит из тюркских языков (karpuz, qarpuz), которые позаимствовали его из персидской xarbūza – "дыня" или "ослиный огурец". В русском языке оно закрепилось еще с XV века и стало общеупотребительным.

Древнее харбуз или карбуз постепенно в украинском языке превратилось в знакомую нам гарбуз, а не "тыкву" . То есть украинская "гарбуз" и русская "кавуна" – это исторически родственные слова, хотя сегодня они называют совершенно разные плоды.

В украинской же традиции утвердилось другое слово – кавун, употребляемый по меньшей мере с XVII века. Они также имеют восточные корни: тюркские, точнее турецкие, qavun ("дыня"). Впоследствии в разных языках значение изменилось, и в украинском "кавун" стали называть именно ту полосатую ягоду, которую мы знаем сегодня.

Интересно, что в современной турецкой этим словом называют дыню.

Именно поэтому на украинском имеем интересную пару:

кавун – сочная полосатая ягода;

– сочная полосатая ягода; гарбуз – оранжевые, зеленые или серые овощи.

Откуда происходит слово "арбуз": смотрите видео

Интересно , что во многих европейских языках, в основе названия ягоды тоже слово "дыня", точнее водянистая дыня: английское watermelon , немецкое – Wassermelone , французское – melon d'eau. Итальянцы говорят – cocomero или anguria , испанцы – sandía.

Отдельно стоит вспомнить слово "баштан" – так называют плантацию, где выращивают арбузы и дыни. Оно тоже происходит из тюркских языков и означало "главный огород" или даже "сад". В украинской культуре бахчей стал символом летнего достатка, труда и радости, ведь именно там созревают плоды, дарящие прохладу и сладость в жаркие дни.

Есть и еще одно название – "бахча" / "бакша", которое происходит из крымскотатарского языка. Слово переводится как "сад" и им называют, и поля, и плоды.

Правильное украинское название плода – кавун. Слово "арбуз" чуждо нашей языковой системе и относится к русизмам. Выбирайте и наслаждайтесь спелой сочной ягодой и помните, что ее название – это настоящее путешествие сквозь столетие: то, что когда-то означало "дыню", сегодня стало "кавуном", а давнее "харбуз" превратилась в украинского "гарбуза".