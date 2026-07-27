Одні кажуть "арбуз", інші виправляють: "кавун", а як правильно і чому, розповідаємо з посиланням на розповідь

VGWorks.

Не "арбуз" – як правильно українською?

У мовному просторі України нерідко точаться суперечки: як правильно називати соковиту літню ягоду – "арбуз" чи "кавун"? Це питання не лише про слово, а й про культурну ідентичність. Адже мова зберігає традиції, відображає історію запозичень і формує відчуття автентичності.

У сучасній українській літературній мові нормативною назвою є кавун. Але чи справді "арбуз" – чуже для української мови слово? І чому українці називають цю соковиту ягоду саме кавуном?

Слово "арбуз" походить із тюркських мов (karpuz, qarpuz), які запозичили його з перської xarbūza – "диня" або "ослиний огірок". У російській мові воно закріпилося ще з XV століття й стало загальновживаним.

Давнє харбуз або карбуз поступово в українській мові перетворилося на знайомий нам гарбуз, а не "тикву". Тобто український "гарбуз" і російський "арбуз" – це історично споріднені слова, хоча сьогодні вони називають зовсім різні плоди.

В українській же традиції утвердилося інше слово – кавун, яке вживається щонайменше з XVII століття. Воно також має східне коріння: тюркське, точніше турецьке, qavun ("диня"). Згодом у різних мовах значення змінилося, і в українській "кавуном" почали називати саме ту смугасту ягоду, яку ми знаємо сьогодні.

Цікаво, що в сучасній турецькій цим словом називають диню.

Саме тому українською маємо цікаву пару:

кавун – соковита смугаста ягода;

– соковита смугаста ягода; гарбуз – помаранчева, зелена чи сіра городина.

Звідки походить слово "кавун": дивіться відео

Цікаво, що у багатьох європейських мовах, в основі назві ягоди теж слово "диня", точніше водяниста диня: англійське watermelon, німецьке – Wassermelone, французьке – melon d’eau. Італійці кажуть – cocomero або anguria, іспанці – sandía.

Окремо варто згадати слово "баштан" – так називають плантацію, де вирощують кавуни та дині. Воно теж походить із тюркських мов і означало "головний город" чи навіть "сад". В українській культурі баштан став символом літнього достатку, праці й радості, адже саме там достигають плоди, що дарують прохолоду й солодкість у спекотні дні.

Є і ще одна назва – "бахча" / "бакша", яке походить з кримськотатарської мови. Слово перекладається як "сад" і ним називають, і поля, і плоди.

Правильна українська назва плоду – кавун. Слово "арбуз" є чужим для нашої мовної системи й належить до русизмів. Обирайте і насолоджуйтеся спілою соковитою ягодою і пам'ятайте, що її назва – це справжня мандрівка крізь століття: те, що колись означало "диню", сьогодні стало "кавуном", а давній "арбуз" перетворився на український гарбуз.