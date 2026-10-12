Артур Дронь напишет текст радиодиктанта 2026 года: что известно о нем и его творчестве

Артур Дронь в этом году станет автором текста Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Он – писатель и ветеран российско-украинской войны.

В литературе дебютировал как поэт в 2020 году. После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Что известно о нем и его творчестве, читайте далее.

Что известно о Дроне

Творчество Дроня посвящено опыту войны, взрослению поколения в условиях революций и войны, а также личным переживаниям военной службы. В ноябре этого года в "Издательстве Старого Льва" должна выйти его новая книга "Больница святого Пантелеймона", которой автор планирует завершить трилогию о военном опыте, отмечает "Суспильне культура".

Артур Дронь родился 31 декабря 2000 года в Рогатинском районе, в селе Воскресинцы. До 2017 года жил в соседнем селе – Подмихайловцах, а позже переехал во Львов, где поступил на факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 13 лет, во время Революции достоинства, вместе с одноклассниками и учителями участвовал в местных патриотических мероприятиях. Среди авторов, оказавших влияние на Дроня, – Эрнест Хемингуэй и Эрих Мария Ремарк. В частности, роман "На Западном фронте без перемен", который повлиял на его восприятие войны и моральных аспектов вооруженного противостояния.

Когда Дронь вступил в ВСУ

С весны 2021 года и до службы в армии, а затем с октября 2025 по март 2026 года работал ивент-менеджером в "Издательстве Старого Льва". Он занимался модерацией презентаций книг, а также писал рецензии для сайта издательства.

В марте 2022 года Дронь вступил в 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны. По его словам, решение поступить на службу было для него совершенно очевидным и не сопровождалось внутренними колебаниями.

Служил пехотинцем, участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Во время службы имел позывной "Давид", который выбрал в честь библейского царя Давида и личного значения для него Книги Псалмов.

В октябре 2024 года Дронь получил тяжелое ранение. После лечения, реабилитации и нескольких хирургических вмешательств в июле 2025 года его уволили с военной службы в запас по состоянию здоровья в связи с инвалидностью, полученной в результате ранения.



Артур Дронь / фото писателя

Что известно о его творчестве

Важное место в его текстах занимают христианские мотивы и библейская символика.

Его тексты переводили на литовский, английский, польский, итальянский, финский, норвежский, белорусский, эстонский, испанский, французский и другие языки, а также на эсперанто.

В феврале 2023 года строки из его стихотворения процитировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. А 24 февраля 2026 года британский актер Йен Мак-Келлен прочитал стихотворение Дроня "Первое к коринфянам" в переводе Юлии Мусаковской по случаю годовщины полномасштабного вторжения.

В 2025 году Дронь стал лауреатом Премии имени Юрия Шевелева за книгу "Хемингуэй ничего не знает". Издание также получило награду "Выбор Читомо", вошло в список лучших украинских книг 2025 года по версии PEN Ukraine в категории эссеистики, а также было отмечено в других книжных рейтингах.

Что известно о книгах Дроня

Дебютный поэтический сборник Артура Дроня "Общежитие № 6" вышел в 2020 году в небольшом издательстве "Триада плюс" тиражом всего 300 экземпляров. В сборник вошли 40 стихотворений о студенческой жизни, поисках себя, юношеских переживаниях, городе и отношениях между людьми. За эту книгу Дронь получил награду Всеукраинской литературной премии имени Анатолия Крыловца в 2021 году.

Второй поэтический сборник Дроня "Здесь были мы" вышел в "Издательстве Старого Льва" в 2023 году. По словам Дроня, стихи были написаны на фронте, но "не о войне". В книге скорее речь идет о людях, которые в ней находятся, об их отношениях, боли, страхе, надежде, любви и памяти. Книга иллюстрирована работами Екатерины Сад, а также отрывками из писем и рисунками, которые военным присылали дети из разных уголков Украины.

"Хемингуэй ничего не знает" – первый прозаический сборник Артура Дроня, вышедший в "Издательстве Старого Льва" в августе 2025 года. Книгу он писал во время лечения после ранения, хотя часть текстов была создана ранее, во время службы. Это сборник короткой прозы, который автор называет "свидетельством солдата об опыте великой войны". В ней Дронь пишет о вере на фронте, братстве военных, страхе, надежде, смерти и любви.

В центре издания – личный опыт автора, однако в нем есть и голоса других людей. Здесь представлены три текста, написанные от имени людей, с которыми Дронь общался: Жени – защитника Мариуполя, пережившего российский плен, Любы – бывшей невесты пропавшего без вести защитника, и Сани – мужчины с прифронтовых территорий.

Переводы книги готовятся на английском, шведском, чешском, польском, венгерском, грузинском, французском, словацком и португальском языках для Бразилии.

За эту книгу Дронь получил премию имени Юрия Шевелева за лучшую эссеистику 2025 года. Также издание получило премию книжных блогеров на фестивале "Книжная страна".

Осенью 2026 года в "Издательстве Старого Льва" должна выйти новая книга Дроня "Больница святого Пантелеймона". Книга объединит более 45 стихотворений и 15 прозаических текстов. Писатель описывает ее как разговор о лечении ран, нанесенных войной, о жизни после травмы и о сосуществовании людей с разными болезненными переживаниями. В книге звучат голоса многих людей: матери, потерявшей на войне сына, военного, лишившегося рук и ног, девочки, чьи родители погибли, парня после трех лет плена, командира, вернувшегося с войны, жены пропавшего без вести военного и других людей, переживших разные стороны войны.