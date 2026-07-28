В 2026 году будут действовать новые правила: все, что нужно знать о поступлении в аспирантуру

После получения степени магистра многие выпускники задумываются о продолжении обучения в аспирантуре. В 2026 году для них будут действовать новые правила вступления.

Рассказываем, кто может поступить в аспирантуру, какие экзамены нужно сдать и на что обратить особое внимание со ссылкой на iod.gov.ua.

Аспирантура в Украине – кто сможет вступить в 2026 году и какие новые правила

В 2026 году поступление в аспирантуру происходит по обновленным правилам. Для будущих докторов философии сохраняются общегосударственные вступительные испытания, однако МОН изменило подход к конкурсному отбору и ввело новые требования к поступающим.

Подать документы могут лица, имеющие диплом магистра или специалиста . Обучение в аспирантуре осуществляется для получения степени доктора философии (PhD) .

Если поступающий планирует обучаться по специальности, отличающейся от полученной ранее, заведение высшего образования может назначить дополнительное вступительное испытание в соответствии со своими правилами приема.

Подача заявлений в аспирантуру в 2026 году осуществляется через электронный кабинет поступающего в ЕГЕБО . Конкретные сроки приема документов каждый университет определяет в Правилах приема в соответствии с Порядком, утвержденным МОН. В большинстве заведений подача заявлений начинается в августе.

Сроки вступительной кампании

Этапы вступительной кампании Основная сессия Регистрация поступающих для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВИ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ) 23 апреля – 14 мая Проведение тестирования ЕВИ и ЕВВ 14 июля – 29 июля Результаты тестирования до 07 августа Регистрация электронных кабинетов поступающих в ЕГЭБО с 01 июля Регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе, вступительном испытании 7 по 25 августа Сроки проведения вступительных экзаменов с 26 августа по 07 сентября Предоставление рекомендаций к зачислению с 8 сентября Зачисление поступающих не позднее 15 сентября

Сроки поступления / https://iod.gov.ua.

Какие экзамены нужно сдать?

Введение в аспирантуру состоит из двух этапов.

Первый этап – это общегосударственные вступительные экзамены, которые проводит Украинский центр оценивания качества образования. В 2026 году они включают в себя:

ЕВИ (единственный вступительный экзамен), состоящий из теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку;

(единственный вступительный экзамен), состоящий из теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку; ЕВР – единственное вступительное испытание по методологии научных исследований.

Важно! Поступающие могут использовать сертификаты с результатами: ЕВИ 2026, 2025, 2024 и ЕВР 2026 или 2025 года.

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, поступающий должен набрать не менее 300 баллов суммарно за два блока ЕВИ .

После успешного прохождения ЕВИ и ЕВР поступающие сдают вступительный экзамен по специальности в высшем образовании или научном учреждении. Именно этот экзамен имеет наибольший вес во время конкурсного отбора – 60% конкурсного балла . Остальные конкурсные баллы формируются из результатов ЕВИ и ЕВВ в соответствии с Порядком приема.

В отличие от поступления на бакалавриат и в магистратуру, при поступлении в аспирантуру не применяется система приоритетности заявлений.

Учреждения высшего образования формируют рейтинговые списки по конкурсному баллу и дают рекомендации к зачислению в соответствии с местом поступающего в рейтинге.

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Какие новшества действуют в 2026 году?

Одной из главных особенностей вступительной кампании остается обязательное составление ЕВР по методологии научных исследований – не менее 100 баллов. . Это испытание проверяет готовность будущего аспиранта к научной работе, умение анализировать информацию, работать с научными методами и академической добродетелью.

Также МОН отмечает, что конкурс стал академически ориентированным. Решающее значение имеет не только результат общегосударственных тестов, но и успешная сдача профессионального вступительного экзамена в университете.

Среди нынешних нововведений – обучение в аспирантуре возможно по дневной, вечерней или заочной форме. В то же время обучение по дневной форме возможно только по государственному или региональному заказу.

Особые условия для отдельных поступающих

Для поступающих, которые по объективным причинам не смогли пройти ЕВИ или ЕВР из-за невозможности создания специальных условий во время тестирования, предусмотрен отдельный механизм поступления.

В таком случае вместо ЕВИ проводится собеседование по иностранному языку, а вместо ЕВР – экзамен по методологии научных исследований непосредственно в учебном заведении. Воспользоваться такой процедурой могут только поступающие, отвечающие условиям, определенным Министерством образования и науки Украины.