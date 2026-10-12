Аспирантура в Украине: сколько лет нужно учиться на PhD и можно ли закончить раньше

Обучение в аспирантуре обычно длится четыре года. Можно ли получить степень PhD быстрее, влияет ли форма обучения на сроки и что делать, если диссертация не готова вовремя?

Разъясняем правила, действующие в 2026 году и которые могут быть полезны будущим аспирантам, со ссылкой на Закон Украины "О высшем образовании" и постановление Кабмина № 261.

Сколько длится обучение в аспирантуре?

Аспирантура – это следующий шаг для тех, кто после магистратуры планирует заниматься научными исследованиями и получить степень доктора философии (PhD). Однако будущих аспирантов интересует не только поступление, но и продолжительность обучения, а также условия обучения.

По общему правилу, нормативный срок подготовки доктора философии (PhD) в аспирантуре составляет четыре года. Этот период предусмотрен частью шестой статьи 5 Закона Украины "О высшем образовании" и порядком подготовки соискателей степени доктора философии.

За это время аспирант должен выполнить образовательно-научную программу, провести исследование и подготовиться к защите диссертации. Обучение состоит из двух основных частей:

Образовательная составляющая. Изучение дисциплин, освоение методологии научной работы и развитие исследовательских навыков. Ее объем составляет 30–60 кредитов ЕКТС.

Изучение дисциплин, освоение методологии научной работы и развитие исследовательских навыков. Ее объем составляет 30–60 кредитов ЕКТС. Научная составляющая. Проведение собственного исследования, подготовка диссертации и публикация научных результатов.

Таким образом, аспирантура предполагает не только написание диссертации, но и выполнение всех требований образовательно-научной программы.

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Дневная, вечерняя или заочная форма – почему разница?

Форма обучения определяет, как организован образовательный процесс и как аспирант совмещает его с работой или другими обязанностями.

Дневная форма. Обучение проходит по графику учебного заведения с регулярным участием в образовательном процессе и выполнением индивидуального плана.

Обучение проходит по графику учебного заведения с регулярным участием в образовательном процессе и выполнением индивидуального плана. Вечерняя форма. Позволяет совмещать обучение с работой благодаря иной организации занятий. Ее предлагают не все учебные заведения.

Позволяет совмещать обучение с работой благодаря иной организации занятий. Ее предлагают не все учебные заведения. Заочная форма. Предусматривает сочетание учебных занятий и контрольных мероприятий с самостоятельной работой.

Нормативный срок подготовки PhD составляет четыре года независимо от формы обучения. Поэтому заочная форма сама по себе не продлевает аспирантуру, а дневная не гарантирует более быстрой защиты.

Выбирая форму обучения, стоит учитывать свой график, возможности учебного заведения и требования конкретной образовательно-научной программы.

Можно ли закончить аспирантуру и защитить диссертацию досрочно?

Так, при определенных условиях срок обучения можно сократить. Закон Украины "О высшем образовании" предусматривает возможность сокращения срока обучения по образовательной программе не более чем на 25 % при условии своевременного и успешного прохождения контрольных мероприятий. Для четырехлетней программы это соответствует сокращению до трех лет.

Однако это не происходит автоматически. Необходимо учитывать законодательство, правила учебного заведения и требования образовательно-научной программы. Самого факта того, что диссертация написана раньше, недостаточно.

Важно различать два понятия:

Досрочное завершение обучения – выполнение образовательно-научной программы раньше установленного срока, если это допускают соответствующие правила.

– выполнение образовательно-научной программы раньше установленного срока, если это допускают соответствующие правила. Досрочная защита диссертации – прохождение процедуры защиты после выполнения необходимых требований к исследованию, публикациям и аттестации.

Для присуждения степени PhD аспирант должен выполнить программу, подготовить диссертацию, обнародовать ее результаты в соответствии с установленными требованиями и пройти публичную защиту в разовом специализированном ученом совете. Правительственный порядок предусматривает как минимум три научные публикации с результатами диссертации, соответствующие установленным критериям.

Таким образом, защита за три года может быть реальной, если аспирант своевременно выполнит все требования. В то же время возможность завершить стандартную четырехлетнюю программу за два года не вытекает из общего механизма сокращения срока на 25%.

Что будет, если не успеть написать диссертацию за четыре года?

Истечение нормативного срока обучения не означает, что аспирант автоматически получает степень PhD. Для этого необходимо выполнить образовательно-научную программу и успешно защитить диссертацию.

Если аспирант не успел завершить исследование, ему следует обратиться в учебное заведение и выяснить дальнейший порядок действий. Если программа уже выполнена, но защита еще не состоялась, необходимо уточнить процедуру подачи диссертации и возможность прохождения аттестации после завершения обучения.

Чтобы избежать задержек, стоит заранее согласовать с научным руководителем план исследования, сроки подготовки разделов, публикаций и представления работы к защите.

Реально ли получить степень PhD быстрее?

Завершить аспирантуру раньше нормативного срока можно только при соблюдении предусмотренных законодательством условий. Решающее значение имеют не только темп написания диссертации, но и выполнение образовательной составляющей, научные публикации и успешная защита.

Поэтому будущим аспирантам стоит заранее планировать исследование и согласовывать с научным руководителем ключевые этапы работы. Это поможет реалистично оценить сроки и избежать лишних задержек.