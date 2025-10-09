9 октября россияне атаковали Сумы. В результате вражеской атаки повреждено помещение учебного заведения.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Что известно о повреждениях?

Чиновник сообщил, что в результате удара врага повреждены:

около 64 окна ветеринарного факультета,

32 окна машинно-тракторного парка,

20 окон ангара цветного ангара,

10 окон газовой котельной,

140 окон теплицы.

К счастью, пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.

Что известно об обстреле Сумщины?

В ночь на 9 октября Сумская область снова оказалась под массированными вражескими ударами.

Россияне атаковали общины региона десятками ударных БпЛА и управляемыми авиабомбами.

Враг бил по Степановской, Сумской, Белопольской, Великописаревской, Камышанской и Николаевской сельских громадах.

Глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеских действий есть жертвы.