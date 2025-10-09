Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь. Об этом информирует 24 Канал.
Что известно о повреждениях?
Чиновник сообщил, что в результате удара врага повреждены:
- около 64 окна ветеринарного факультета,
- 32 окна машинно-тракторного парка,
- 20 окон ангара цветного ангара,
- 10 окон газовой котельной,
- 140 окон теплицы.
К счастью, пострадавших нет.
На месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.
Что известно об обстреле Сумщины?
В ночь на 9 октября Сумская область снова оказалась под массированными вражескими ударами.
Россияне атаковали общины региона десятками ударных БпЛА и управляемыми авиабомбами.
Враг бил по Степановской, Сумской, Белопольской, Великописаревской, Камышанской и Николаевской сельских громадах.
Глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеских действий есть жертвы.