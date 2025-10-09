Про це у своєму телеграм-каналі сповістив в.о. мера Сум Артем Кобзар. Про це інформує 24 Канал.

До теми Російські війська атакували залізницю на Сумщині: поїзди змінюють маршрути

Що відомо про пошкодження?

Посадовець повідомив, що внаслідок удару ворога пошкоджено:

близько 64 вікна ветеринарного факультету,

32 вікна машинно-тракторного парку,

20 вікон ангара кольорового,

10 вікон газової котельні,

140 вікон теплиці.

На щастя, постраждалих немає.

На місці працюють усі відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Читайте Сумщина – під масованими ударами: атакують десятки БпЛА та КАБи, є загиблі

Що відомо про обстріл Сумщини?

У ніч на 9 жовтня Сумська область знову опинилася під масованими ворожими ударами.

Росіяни атакували громади регіону десятками ударних БпЛА та керованими авіабомбами.

Ворог бив по Степанівській, Сумській, Білопільській, Великописарівській, Комишанській та Миколаївській сільських громадах.

Очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожих дій є жертви.