Россия дроном ударила по студгородку вуза в Запорожье: какие последствия

Россия дроном ударила по студгородку Запорожского национального университета. В результате атаки повреждено общежитие и учебные корпуса вуза.

Об этом сообщила пресс-служба ЗНУ, информирует 24 Канал. В вузе показали кадры разрушений.

Какие повреждения получил ЗНУ?

В вузе сообщили, что около 22:00 25 ноября коварный удар врага зафиксировали по студгородку ЗНУ.

Все были дома в общежитиях, отдыхали. Прилет вражеских целей зафиксировали непосредственно в угол общежития №4. Здесь выбита часть стены, вылетела половина окон. Около 30% окон 2 учебного корпуса выбито,

– отметили в ЗНУ.

Повреждена также столовая вуза. В общежитии в результате удара №4 оборвана обшивка, повреждены тепловые сети, сорваны батареи. На объекте перекрыли газ; теплоснабжение, электроснабжение на поврежденный сектор также ограничено. Продолжаются обследования.

Проректор по учебно-производственной работе и материально-техническому обеспечению вуза Сергей Кушнир выразил надежду, что впоследствии запустят тепло для неповрежденных секторов здания. Это касается и газа, и электричества. Относительно окон – вуз просит помощи у горсовета.

Параллельно продолжается работа по учебным корпусам. Повреждений очень много. Где-то около тысячи квадратных метров окон и дверей. Возможно, даже и больше, потому что обследование еще продолжается. Люди не пострадали. Именно в этом блоке общежития не было жителей на момент вражеского удара,

– рассказал педагог.

