Есть три замечательных варианта: как правильно на украинском назвать "бархатцы"

В украинском языке есть немало красивых и интересных слов. В частности, и для обозначения цветов.

Украинцы же часто могут употреблять суржиковые наименования. Но этого делать не стоит, отмечает Образование 24.

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Как назвать "бархатцы" на украинском

Иногда в речи земляков можно услышать такое название цветов как "бархатцы". Но оно суржиковое. Так называть однолетнее травянистое декоративное растение семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета не стоит.

В украинском языке она имеет целых три красивых названия на замену суржиковой. В частности. такие:

оксамитки;

чорнобривці;

повняки.

Чтобы легче было выбросить из речи суржиковое название, если вы его употребляете, вспоминайте слова популярной украинской песни:

"Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю

Та й навчила веснянки співати

Про надію квітучу свою...".

Как правильно называть "ландыш"

Еще одним неправильным названием, которое часто можно услышать для обозначения цветов, является "ландыш".

Это слово можно услышать в отношении "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики.

На украинском надо называть этот цветок "конвалією".