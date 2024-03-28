Є три чудові варіанти: як правильно українською назвати "бархатці"
В українській мові є чимало красивих та цікавих слів. Зокрема, й на позначення квітів.
Українці ж часто можуть вживати суржикові найменування. Але цього робити не варто, зазначає Освіта 24.
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Як назвати "бархатці" українською
Іноді у мовленні краян можна почути таку назву квітів як "бархатці". Але вона суржикова. Так називати однорічну трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору не варто.
В українській мова вона має аж три красиві назви на заміну суржиковій. Зокрема. такі:
- оксамитки;
- чорнобривці;
- повняки.
Аби легше було викинути з мовлення суржикову назву, якщо ви її вживаєте, згадуйте слова популярної української пісні:
"Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю
Та й навчила веснянки співати
Про надію квітучу свою...".
Як правильно називати "ландиш"
- Ще однією неправильною назвою, яку часто можна почути на позначення квітів, є "ландиш".
- Це слово можна почути щодо "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки.
- Українською треба називати цю квітку конвалією.