Однак псувати красу нашої мови та квітів не варто "мовним сміттям". Тож Освіта 24 допомагає його позбуватися.

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Як правильно називати "ландиш"

Так, не варто "тягнути" у нашу мову слова з мови агресора. Одним із таких є "ландыш".

Це слово можна почути на позначення "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки. Її ще застосовують у медицині, парфюмерії.

Українською треба називати цю квітку конвалією.

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

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