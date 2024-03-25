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Як правильно українською назвати "анютини глазки"

З уст українців справді часто можна почути суржикові назви квітів. Зокрема, таку як "анютини глазки".

Мовиться про рослину з родини зозулинцевих, або орхідних. Це, до слова, рідкісна рослина, що перебуває під охороною міжнародних конвенцій.

Так, в українській мові на заміну суржикові назві є аж три красиві відповідники:

зозулині черевички;

братки;

братчики.

До слова, квіти ці ростуть у Євразії, Північній Америці, Алжирі.

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Як назвати гладіолус українською