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Як правильно українською назвати "анютини глазки"
З уст українців справді часто можна почути суржикові назви квітів. Зокрема, таку як "анютини глазки".
Мовиться про рослину з родини зозулинцевих, або орхідних. Це, до слова, рідкісна рослина, що перебуває під охороною міжнародних конвенцій.
Так, в українській мові на заміну суржикові назві є аж три красиві відповідники:
- зозулині черевички;
- братки;
- братчики.
До слова, квіти ці ростуть у Євразії, Північній Америці, Алжирі.
Як назвати гладіолус українською
- Чимало українців також може задумуватись, як правильно назвати трав'янисту декоративну рослину родини півникових з мечоподібним листям і великими квітками різноманітних кольорів.
- Одні кажуть, що це – гладіолуси, інші ж називають косариками.
- Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.