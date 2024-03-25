Однако от "языкового мусора" стоит избавляться. І Образование 24 в этом помогает.

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Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"

Из уст украинцев действительно часто можно услышать суржиковые названия цветов. В частности, такое как "анютины глазки".

Говорится о растении из семейства кукушкиных, или орхидных. Это, к слову, редкое растение, находящееся под охраной международных конвенций.

Так, в украинском языке на замену суржиковому названию есть аж три красивых соответствия:

зозулині черевички;

братки;

братчики.

К слову, цветы эти растут в Евразии, Северной Америке, Алжире.

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как назвать гладиолус на украинском языке