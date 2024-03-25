Однако от "языкового мусора" стоит избавляться. І Образование 24 в этом помогает.
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Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"
Из уст украинцев действительно часто можно услышать суржиковые названия цветов. В частности, такое как "анютины глазки".
Говорится о растении из семейства кукушкиных, или орхидных. Это, к слову, редкое растение, находящееся под охраной международных конвенций.
Так, в украинском языке на замену суржиковому названию есть аж три красивых соответствия:
- зозулині черевички;
- братки;
- братчики.
К слову, цветы эти растут в Евразии, Северной Америке, Алжире.
Как назвать гладиолус на украинском языке
- Многие украинцы также могут задумываться, как правильно назвать травянистое декоративное растение семейства петуховых с мечевидными листьями и крупными цветками различных цветов.
- Одни говорят, что это – "гладіолуси", другие же называют "косариками".
- Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладиолус" как несвойственное нашему языку, все же словари его фиксируют.