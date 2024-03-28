Однако портить красоту нашего языка и цветов не стоит “языковым мусором”. Поэтому Образование 24 помогает от него избавляться.

Смотрите также Как правильно на украинском назвать гладиолус

Как правильно называть "ландыш"

Так, не стоит "тянуть" в наш язык слова из языка агрессора. Одним из таких является "ландыш".

Это слово можно услышать для обозначения "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики. Его еще применяют в медицине, парфюмерии.

На украинском надо называть этот цветок "конвалією".

Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"

  • Также стоит выбросить из своей речи такое название как "анютины глазки".
  • Речь идет о растении из семейства кукушкиных, или орхидных, что находится под охраной международных конвенций.
  • В украинском языке на замену суржиковому названию есть целых три красивых соответствия:
  • зозулині черевички;
  • братки;
  • братчики.