Однако портить красоту нашего языка и цветов не стоит “языковым мусором”. Поэтому Образование 24 помогает от него избавляться.

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Как правильно называть "ландыш"

Так, не стоит "тянуть" в наш язык слова из языка агрессора. Одним из таких является "ландыш".

Это слово можно услышать для обозначения "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики. Его еще применяют в медицине, парфюмерии.

На украинском надо называть этот цветок "конвалією".

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"