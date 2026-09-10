В Украине проводят внеплановые проверки школьного питания, – МОН
В Украине начались проверки организации питания в школах. Их проводят представители Госпродпотребслужбы.
Причем без предварительного уведомления учебных заведений. Об этом в телеэфире рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Софиенко.
Как проходят проверки в школах
По данным Госпродпотребслужбы, большинство учебных заведений соблюдает утвержденные меню и требования к организации питания. В то же время фиксируются единичные случаи, когда меню на местах не соблюдается или возникают другие проблемы.
В МОН заявляют, что цель проверок – не только выявлять нарушения, но и на раннем этапе помогать общинам и школам исправлять недостатки.
Софиенко также уточнила, что в Украине нет единого обязательного государственного меню для всех школ. Его могут утверждать непосредственно учебные заведения, территориальные общины или поставщики услуг, если питание организовано через аутсорсинг или кейтеринг.
А вот меню, разработанное при участии шеф-повара Евгения Клопотенко, носит рекомендательный характер.
По словам чиновницы, если школа или община разрабатывает меню самостоятельно, его необходимо согласовать с Госпродпотребслужбой. Для меню, рекомендованного Минздрава, такого согласования не требуется. Родители и ученики при этом могут инициировать изменения в меню.
В школах и общинах утверждают сезонное четырехнедельное меню, которое должно соответствовать требованиям к сбалансированному питанию, определенным нормативными актами Минздрава.
Напомним, что с 1 сентября бесплатным питанием обеспечили всех учащихся 1–11 классов, обучающихся очно.
Ранее мы сообщали, что в школах нашей страны в ближайшее время пройдет мониторинг качества организации питания. Отметим, что в сети появились жалобы на качество обеда для школьников в Черновцах. Фотографию обеда, на которой на пластиковой тарелке лежит сырая морковка, кусок хлеба и кусок запеканки, опубликовал военный Виталий Олийник.