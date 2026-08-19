От первоклассника до выпускника: с 1 сентября все ученики должны получать бесплатные обеды

В Украине с 1 сентября 2026 года бесплатные обеды должны получать все школьники. Речь идет как об учениках начальных классов, так и о выпускниках.

Об этом нововведении сообщила первая леди Елена Зеленская во время конференции "Августовская – 2026".

Что известно о бесплатных обедах для школьников?

С началом учебного года в украинских школах произойдет ряд изменений. Одним из заметных улучшений системы обеспечения школьников станут бесплатные горячие обеды.

Их должны получать 100% учеников – и первоклассники, и выпускники. "Если сейчас приучим детей питаться осознанно, заботясь о своем здоровье, – эта привычка будет помогать им всю жизнь", – пояснила первая леди.

Она также добавила, что речь идет о обеспечении питанием более 3 миллионов детей по всей стране. "В школе их будет ждать качественный, здоровый, бесплатный обед", – резюмировала Зеленская.

Что еще ждет учеников с 1 сентября?

Министерство образования и науки Украины утвердило систему и общие критерии оценки учащихся. Документ определяет основные принципы, формы, методы, шкалы и правила оценки в школах. В частности, оценка определяется как результат оценивания, тогда как оценивание – это сам процесс определения учебных достижений. Оценки являются конфиденциальными и доступны учителям, которые оценивают ученика, а также его родителям или законным представителям.

Информация о результатах обучения будет предоставляться в ходе личного общения, в бумажном или электронном виде, а также в свидетельстве об успеваемости.

Также МОН обнародовало рекомендации по организации учебного года. Они касаются первого урока, разделения классов на группы, инклюзивного образования, использования цифровых ресурсов и других вопросов работы школ.

Напомним также, что в Украине продолжает действовать программа "Пакет школьника", по которой родители первоклассников и в 2026 году могут получить 5 тысяч гривен. Потратить эти деньги можно на покупку школьных принадлежностей, канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви.