Они содержат принципы, виды, формы, методы оценки, шкалы, правила и процедуры оценки. Об этом сообщает Osvita.ua.

Как будут оценивать учащихся

Система оценивания четко разграничивает понятия "оценка" (результат оценивания) и "оценивание" (процесс наблюдения).

Оценка является конфиденциальной информацией, доступной лицам, осуществляющим педагогическую деятельность и проводящим соответствующую оценку результатов обучения ученика, а также его родителям или другим законным представителям.

Информирование ученика и родителей о его результатах обучения будет происходить во время индивидуальных встреч, посредством бумажных или электронных носителей, информационно-коммуникационных технологий, а также путем фиксации результатов обучения учеников в свидетельстве о достижениях.

Документ предусматривает, что система и общие критерии оценки результатов обучения учащихся будут вводиться в действие поэтапно.

В частности, в 1–9 классах они вступят в силу с нового учебного года, в 1–10 классах – с 2027/28 учебного года, а в 1–12 классах – с 2028/29 учебного года.

Подробно критерии оценки изложены здесь.

Как будет организовано обучение в школах