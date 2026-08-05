Они содержат принципы, виды, формы, методы оценки, шкалы, правила и процедуры оценки. Об этом сообщает Osvita.ua.
Как будут оценивать учащихся
Система оценивания четко разграничивает понятия "оценка" (результат оценивания) и "оценивание" (процесс наблюдения).
Оценка является конфиденциальной информацией, доступной лицам, осуществляющим педагогическую деятельность и проводящим соответствующую оценку результатов обучения ученика, а также его родителям или другим законным представителям.
Информирование ученика и родителей о его результатах обучения будет происходить во время индивидуальных встреч, посредством бумажных или электронных носителей, информационно-коммуникационных технологий, а также путем фиксации результатов обучения учеников в свидетельстве о достижениях.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Документ предусматривает, что система и общие критерии оценки результатов обучения учащихся будут вводиться в действие поэтапно.
В частности, в 1–9 классах они вступят в силу с нового учебного года, в 1–10 классах – с 2027/28 учебного года, а в 1–12 классах – с 2028/29 учебного года.
Подробно критерии оценки изложены здесь.
Как будет организовано обучение в школах
- Министерство образования и науки уже опубликовало письмо с рекомендациями по его организации в школах.
- В нем указана тема первого урока, рассказано об организации образовательного процесса, новых правилах разделения классов на группы, инклюзивном обучении, цифровых ресурсах и других аспектах работы школ.
- Документ опубликован на официальном сайте МОН. В нем содержится информация о теме первого урока, разделении классов на группы, организации обучения и т. д.