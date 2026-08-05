Вони містять принципи, види, форми, методи оцінювання, шкали, правила і процедури оцінювання. Про це інформує Osvita.ua.
Як оцінюватимуть учнів
Система оцінювання чітко розмежовує поняття оцінки (результат оцінювання) та оцінювання (процес спостереження).
Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною для осіб, які провадять педагогічну діяльність та здійснюють відповідне оцінювання результатів навчання учня та його батьків або інших законних представників.
Інформування учня та батьків про його результати навчання відбуватиметься під час індивідуальних зустрічей, комунікації за допомогою паперових або електронних носіїв, інформаційно-комунікаційних технологій, а також шляхом фіксування результатів навчання учнів у свідоцтві досягнень.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Документ передбачає, що систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів запроваджуватимуть у дію поетапно.
Зокрема, у 1 – 9 класах вони стануть чинними з нового навчального року, у 1 – 10 класах – з 2027/28 навчального року, а в 1 – 12 класах – з 2028/29 навчального року.
Детально критерії оцінювання прописали тут.
Як організують навчання у школах
- Міністерство освіти і науки вже оприлюднило лист із рекомендаціями щодо його організації у школах.
- У ньому вказали тему першого уроку, розповіли про організацію освітнього процесу, нові правила поділу класів на групи, інклюзивне навчання, цифрові ресурси та інші аспекти роботи шкіл.
- Документ опублікований на офіційному сайті МОН. У ньому є інформація щодо теми першого уроку, поділу класів на групи, організації навчання тощо.