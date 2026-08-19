Про таке нововведення повідомила перша леді Олена Зеленська під час конференції "Серпнева – 2026".

Що відомо про безкоштовні обіди для учнів?

З початком навчального року в українських школах відбудеться низка змін. Одним із помітних покращень системи забезпечення школярів стануть безкоштовні гарячі обіди.

Їх мають отримувати 100% учнів – і першачки, і випускники. "Якщо зараз дамо дітям звичку харчуватися свідомо, дбаючи про своє здоров'я, – ця звичка допомагатиме їм усе життя", – пояснила перша леді.

Вона також додала, що йдеться про забезпечення харчуванням понад 3 мільйонів дітей по всій країні. "У школі на них чекатиме якісний, здоровий, безкоштовний обід", – резюмувала Зеленська.

Які ще зміни очікують на учнів з 1 вересня?

Міністерство освіти і науки України затвердило систему та загальні критерії оцінювання учнів. Документ визначає основні принципи, форми, методи, шкали та правила оцінювання у школах. Зокрема, оцінку визначають як результат оцінювання, тоді як оцінювання – це сам процес визначення навчальних досягнень. Оцінки є конфіденційними та доступними вчителям, які оцінюють учня, а також його батькам або законним представникам.

Інформацію про результати навчання надаватимуть під час особистого спілкування, через паперові чи електронні засоби та у свідоцтві досягнень.

Також МОН оприлюднило рекомендації щодо організації навчального року. Вони стосуються першого уроку, поділу класів на групи, інклюзивної освіти, використання цифрових ресурсів та інших питань роботи шкіл.

Нагадаємо також, що в Україні продовжує діяти програма "Пакунок школяра", за якою батьки першокласників і у 2026 році можуть отримати 5 тисяч гривень. Витратити ці гроші можна на придбання шкільного приладдя, канцелярських товарів, книжок, дитячого одягу та взуття.