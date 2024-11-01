Инспекторы и пропускной режим: безопасность в школах Украины усилят

Правительство Украины согласовало экспериментальный проект по созданию безопасных условий в школах. Его разработали Минобразования совместно с МВД и ГСЧС.

Об этом информирует 24 канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отмечают, что безопасность детей в школах – приоритет и залог спокойствия для родителей.

Смотрите также Школы готовят к отсутствию света: как ученикам не потерять драгоценное учебное время зимой

Как будут создавать безопасные условия в школах

Проект предусматривает внедрение:

деятельности инспекторов службы образовательной безопасности (СОБ) Национальной полиции Украины (НПУ);

пропускного режима для обеспечения безопасности от посторонних лиц или проноса опасных веществ;

безопасности дорожного движения на прилегающей территории (в частности оборудование пешеходных переходов освещением);

ряда других мероприятий, касающихся физической безопасности детей, учителей и администрации школ.

За учебными заведениями, которые добровольно участвуют в эксперименте, закрепляют инспекторов СОБ НПУ. Сейчас в украинских школах – более 940 инспекторов СОБ, которые проходят тщательный отбор и подготовку, что, в частности, предусматривает и прохождение специализированных курсов по возрастной психологии детей,

– отмечают в Минобразования.

Участие школ в экспериментальном проекте не является обязательным. Решение присоединиться самостоятельно принимают учредители школ, их перечень согласовывает МОН и МВД.

Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников в очном или смешанном формате.

Смотрите также Школы в Украине получат 200 миллионов на подготовку к зиме

Школы получат средства на подготовку к зиме