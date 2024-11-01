Об этом информирует 24 канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отмечают, что безопасность детей в школах – приоритет и залог спокойствия для родителей.
Смотрите также Школы готовят к отсутствию света: как ученикам не потерять драгоценное учебное время зимой
Как будут создавать безопасные условия в школах
Проект предусматривает внедрение:
- деятельности инспекторов службы образовательной безопасности (СОБ) Национальной полиции Украины (НПУ);
- пропускного режима для обеспечения безопасности от посторонних лиц или проноса опасных веществ;
- безопасности дорожного движения на прилегающей территории (в частности оборудование пешеходных переходов освещением);
- ряда других мероприятий, касающихся физической безопасности детей, учителей и администрации школ.
За учебными заведениями, которые добровольно участвуют в эксперименте, закрепляют инспекторов СОБ НПУ. Сейчас в украинских школах – более 940 инспекторов СОБ, которые проходят тщательный отбор и подготовку, что, в частности, предусматривает и прохождение специализированных курсов по возрастной психологии детей,
– отмечают в Минобразования.
Участие школ в экспериментальном проекте не является обязательным. Решение присоединиться самостоятельно принимают учредители школ, их перечень согласовывает МОН и МВД.
Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников в очном или смешанном формате.
Смотрите также Школы в Украине получат 200 миллионов на подготовку к зиме
Школы получат средства на подготовку к зиме
- ЮНИСЕФ передаст 203,35 миллиона гривен для 700 украинских школ на подготовку к зиме, в частности на обогрев, утепление и ремонт инфраструктуры.
- Средства, предоставленные Германией, распределяют по трем категориям школам, включая те, что расположены на прифронтовых территориях и имеют укрытие.
- Каждая школа получит 290 500 гривен.