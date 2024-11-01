Про це інформує 24 канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН наголошують, що безпека дітей у школах – пріоритет і запорука спокою для батьків.
Дивіться також Школи готують до відсутності світла: як учням не втратити дорогоцінний навчальний час взимку
Як створюватимуть безпечні умови у школах
Проєкт передбачає впровадження:
- діяльності інспекторів служби освітньої безпеки (СОБ) Національної поліції України (НПУ);
- пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин;
- безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням);
- низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей, вчителів та адміністрації шкіл.
За закладами освіти, які добровільно беруть участь в експерименті, закріплюють інспекторів СОБ НПУ. Нині в українських школах – понад 940 інспекторів СОБ, які проходять ретельний добір та підготовку, що, зокрема, передбачає й проходження спеціалізованих курсів з вікової психології дітей,
– зазначають у Міносвіти.
Участь шкіл в експериментальному проєкті не є обов'язковою. Рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл, їхній перелік погоджує МОН і МВС.
Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі.
Дивіться також Школи в Україні отримають 200 мільйонів на підготовку до зими
Школи отримають кошти на підготовку до зими
- ЮНІСЕФ передасть 203,35 мільйона гривень для 700 українських шкіл на підготовку до зими, зокрема на обігрів, утеплення та ремонт інфраструктури.
- Кошти, надані Німеччиною, розподіляють за трьома категоріями школам, включаючи ті, що розташовані на прифронтових територіях та мають укриття.
- Кожна школа отримає 290 500 гривень.